– Az éves túráink mellett idén egy papszentelő túrát is tartottunk, hiszen tagtársunkat, Boros Lászlót idén júniusban szentelték pappá a Nagyboldogasszony-székesegyházban. De új program volt a 2024-es évadban a nyugat-balkáni túra is, amely keretében Horvátországon, Bosznia-Herce­govinán, Montenegrón és Albánián keresztülhaladva fedeztük fel a Balkán-félsziget szépségeit – mondta Jávorszki Tamás, az egyesület elnöke.



Fotó: Somogyi Motorosok

A Somogyi Motorosok 2024-ben összesen mintegy 10 ezer kilométert tettek meg Európa és hazánk útjait szelve.

– Ez egy nagyon jó év volt, minden túrát meg tudtunk szervezni, amit terveztünk. A vasakat még nem tettük el végleg, hiszen ha enyhe lesz az ősz hátralévő része és a tél, akkor még előfordulhat, hogy motorra ülünk – mondta Szabó Krisztián.

Az évzáró este nemcsak egy félhivatalos lezárása volt a szezonnak, de a közösséghez való tartozást is hivatott erősíteni

– Nem olyan régóta vagyok az egyesület tagja – mondta Kóbor Csaba az évzárón. – Jó döntés volt belépni, mert ez egy összetartó közösség, ahol nemcsak egymással, de egymásért is motorozunk, és persze közös céljaink vannak: a kulturális értékteremtés és hazánk kincseinek megismerése egy nagyon fontos cél – fogalmazott.

Az este kötetlen beszélgetéssel és persze önfeledt szórakozással folytatódott. Ahol megbeszélték az egyesületi tagok a jövő évi terveket is, amelyek között a hagyományos programok mellett szerepel egy hosszabb európai túra is.