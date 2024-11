A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál jártunk utána annak, hogy mi történik a Balatonban hagyott stégekkel. Nem tétlenkednek: november 18-tól valóban megkezdték a víziállások eltávolítását. De miért van szükség erre az akcióra, és mi történik azokkal a stégekkel, amelyek a türelmi idő lejárta után is a tóban maradtak? Ezekre a kérdésekre kaptunk választ az igazgatóság munkatársaitól.

November 18-án elindult a Balatonban hagyott stégek eltávolítása

Fotó: MW

A stégek bontása nem csak szabály, de biztonsági kérdés is

A Balatonon csak ideiglenes víziállás létesíthető, amelyet április 1. és október 31. között lehet a tóban tartani. Bár a tulajdonosoknak idén november 15-ig türelmi időt biztosítottak, azóta nincs kegyelem: elindult a bontás.

De miért ilyen szigorúak a szabályok? Az ok egyszerű: a tél veszélyeket rejt. A jégzajlás, a viharos szél vagy a befagyott víz könnyen darabokra törheti a stégeket. Ezek az elsodródó vagy lesüllyedő darabok nemcsak balesetveszélyesek, de a tó környezetét is károsítják.

Senkinek sincs pardon, aki bent hagyja, bánhatja!

A munkálatok Balatonmáriafürdő és Balatonfenyves térségében már megkezdődtek, és a tervek szerint Balatonkenese és Balatonfűzfő irányába folytatódnak. Az időjárás azonban nagyban befolyásolja az ütemet – a bontás ugyanis nem egyszerű feladat, különösen, ha már zord körülmények között kell dolgozni.

Az eltávolított stégeket feldarabolják, és azok tulajdonosai, akik nem gondoskodtak időben az eltávolításról, komoly költségekre számíthatnak. Ez a szabály minden víziállásra vonatkozik, még az engedéllyel építettekre is. Stabil, parthoz kapcsolódó részek ugyan megmaradhatnak, de a nyílt vízbe nyúló elemeket mindenképp el kell távolítani.

A vízügy honlapján minden információ elérhető a szabályokról és az engedélyekről. A szigor nem öncélú: a cél a Balaton biztonságának és tisztaságának megőrzése. A jelenlegi bontási munkák is ennek jegyében zajlanak, és biztosítják, hogy a tó továbbra is biztonságos maradjon, akár téli viharokról, akár nyári kalandokról van szó.