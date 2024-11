A KSZC és a Szobafestő Mázoló Tapétázó Országos Ipartestület (SZMTOI) együttműködésével, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) védnökségével megszervezett eseményre általános iskolás diákokat is meghívtak, akiknek a házigazda intézmény pályaválasztási nyílt napot is szervezett. A rendezvény keretében együttműködési megállapodást írt alá az SZMTOI a KSZC-vel, mellyel egy már jól működő kapcsolatot szentesítettek, lehetőséget biztosítva a hasonló rendezvények, illetve a szakma és a szakképzés közötti párbeszéd megvalósítására.

Több száz, a szakképzésben tanuló fiatal számára szerveztek pályaorientációs napot Fotó: Lang Róbert

Kerekasztal-beszélgetést is szerveztek a Lamping-iskolában, melyen a szakmai szervezetek, a szakképzés és gazdaság szereplői egyeztették tapasztalataikat. Mayer Judit, a SKIK szakképzési vezetője elmondta, széles körben együttműködnek a KSZC intézményeivel, egyúttal elérik az általános iskolákat is. Törekednek arra, hogy a szülők pontos információt kapjanak a gyerekek szakmaválasztásáról. Figyelnek arra is, hogy a gyerekeket az online térben rövid „információmorzsákkal” érjék el. A rendezvényen Weimann Gáborné, a KSZC főigazgatója az iskolák szakmakínálatáról is beszélt. Hideg Zsigmond Bence, az SZMTOI elnökségi tagja, a Lamping-iskola oktatója elmondta, a festő tevékenység nagyon sokáig nem volt végzettséghez kötött, holott a szakmánk egy bizalmi pozíció, ezért nagyon fontos, hogy ne dolgozhasson benne senki képesítés nélkül.

– Örülök, hogy a közelmúltban sikerült helyreállítani ezt a rossz gyakorlatot – emelte ki.

A résztvevők mindegyike egyetértett abban, hogy a felzárkóztatás rendkívül hangsúlyos szerepet kap a szakképzésben, egyúttal az egyik legnehezebb feladat. Ebben az oktatók mellett komoly szerep hárul az iskolapszichológusokra is, akik sokszor védőhálóként szolgálnak a fiatalok számára. Az orientációs évfolyam, a dobbantó program és a műhelyiskola szintén sok lehetőséget kínál számukra, ahogy többek között az Apáczai-ösztöndíjprogram is, amely nagy segítséget nyújt a jó tanuló és hátrányos helyzetű diákok számára. Azok, akik ebbe bekapcsolódnak, ösztöndíjat kapnak és egy mentor is segíti őket.