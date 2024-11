A karácsony varázsa sokak számára az otthoni környezetben rejlik. Az otthoni ünneplés során a család minden tagja részt vehet a készülődésben, a fenyőfa díszítésében, az ajándékok csomagolásában és a karácsonyi menü elkészítésében. Mindezek a tevékenységek nemcsak a hagyományokat erősítik, hanem emlékeket is teremtenek, amelyek a jövőben is felidézhetőek. Ennek ellenére egyre többen választják azt a lehetőséget, hogy a karácsonyt egy szállodában ünnepeljék, szállást foglalnak. Ez a lehetőség számos előnyöket rejt, különösen azok számára, akik szeretnék elkerülni a hosszú előkészületeket és a takarítást, miközben egy új élményt keresnek. A szállodák gyakran különleges programokkal, étkezési lehetőségekkel és wellness-szolgáltatásokkal várják vendégeiket.

Megteltek a szálláshelyek Somogyban

Fotó: Markovics Gábor

Szálláshelyek: már majdnem elfogytak az év végére

A Zselicvölgy Szabadidőfarm például már előre jelezte, hogy telt házzal köszöntik az újévet. Az intézmény karácsonykor zárva tart, de december 26-tól minden szobát lefoglaltak. A szálláshely szilveszteri csomagokat is kínált, amelyek egy ünnepi vacsorát is magukban foglaltak.

Hasonló helyzetben van a siófoki CE Plaza Hotel is.

–Nálunk már november közepe óta teljes telt ház van karácsonyra– mondta Tóth Gergely, a szálloda tulajdonosa. Bár szilveszterre még akad néhány kiadó szoba, ezek pillanatok alatt gazdára találhatnak.

Fotóillusztráció: Makovics Kornél

Az árak is növekedtek

Az év végi kiemelt időszakban a foglaltság mellett az árak is növekedtek. Ennek oka az infláció és a megnövekedett kereslet. Ez különösen a Balaton és a főváros környékén érezhető, ahol hagyományosan erős a szezonális forgalom.

A belföldi turizmus továbbra is stabil alapot nyújt a vendéglátóhelyek számára, de az év elején a forgalom általában csökken. Ez összhangban van a megszokott trendekkel, hiszen az év végi intenzív időszakot általában csendesebb hónapok követik.

Ha valaki még utazást tervez az év végére, érdemes mielőbb foglalni, különösen a népszerűbb helyeken, mivel a telítettség gyorsan eléri a 100%-ot.