Helyi közélet 1 órája

Számolja ki mennyi az ingatlana energiaigénye és üzemeltetési költsége

A K&H megújult energetikai kalkulátora segítségével, csupán néhány adat megadásával mindenki megtudhatja, hogy mennyi az ingatlana jelenlegi primer energiaigénye, éves üzemeltetési költsége és hogy milyen az energetikai besorolása. A felhasználóbarát rezsikalkulátorral virtuálisan korszerűsíteni is lehet az otthonokat: beállítható, hogy milyen fűtési rendszert, szigetelést szeretne a tulajdonosa. A korszerűsítés utáni éves üzemeltetési költség és energetikai besorolás is megismerhető, sőt, a rezsikalkulátor azt is kiszámolja, hogy mennyit lehet spórolni rövid és hosszútávon a felújítással.

mire érdemes használni? A bank megújult energiakalkulátora hasznos segítség, ha felújításon gondolkozunk és választanunk kell, mit az, amit a költségvetésünk megenged és mi az, ami már nem fér bele, a kalkulátor segítségével eldönthetjük, melyikkel mennyit lehet spórolni, hosszú távon melyik éri meg jobban. De segít akkor is, ha előzetesen meg akarjuk becsülni házunk vagy lakásunk energetikai besorolását vagy aggódunk, hogy mennyire terheli a környezetet. Jól jön akkor is, ha az ingatlan eladása előtt fel akarjuk mérni az energetikai besorolását, hiszen az befolyásolja az eladási árat. hogyan működik a rezsikalkulátor? Az energetikai kalkulátorral előzetesen megbecsülhető egy életvitelszerűen lakott ingatlan jelenlegi energiafogyasztása, és az, hogy mekkora költséget lehet megspórolni egy korszerűsítéssel. A kalkulációhoz szükséges megadni az ingatlan típusát (családi ház vagy társasház), építési időszakot, az ingatlan fűtött alapterületét, a falazat típusát, a fűtési rendszer típusát, melegvíz ellátórendszert, fogyasztási adatokat (pl. áram, gáz, biomassza). Ha 2005 óta történt az ingatlanon felújítás, akkor azt is érdemes megadni a pontosabb eredményért, továbbá azt is, ha az ingatlan tulajdonosa rendelkezik napelemes rendszerrel. A K&H energetikai kalkulátor a fűtéshez, vízmelegítéshez, illetve elektromos berendezések működtetéséhez szükséges költségekkel számol, víz, csatorna, karbantartási (pl. kéményseprő) és egyéb rezsit érintő költségekkel nem. A primer energiaigény magába foglalja az épületben ténylegesen felhasznált energián kívül azt az energia mennyiséget is, ami ahhoz szükséges, hogy az energia az épülethez eljusson (pl. villamos áram előállításának energia igénye az erőműben). Nem tartalmazza viszont a megújuló forrásokból fedezett energiaigényt. A kalkulátor családi házra, illetve társasházi lakásra is tud kalkulációt végezni, a különbséget a lakások száma jelenti: amennyiben 3 lakás található egy ingatlanban, akkor családi háznak, ha négy vagy több lakás van egy ingatlanban, akkor társasháznak minősül a rezsikalkulátorban az ingatlan.

miben új? A navigációjában és dizájnjában is megújult rezsikalkulátor legfontosabb új funkciói: Fogyasztási értékek forintban is megadhatóak: Mostantól nem csak mértékegységekben (például gázköbméter) adható meg a fogyasztás, hanem forintban is, ami megkönnyíti a felhasználók számára a rezsiköltségek követését.

Fűtési rendszer választás képekkel: A felhasználók képek alapján is kiválaszthatják a fűtési és melegvíz-ellátó rendszerüket, így könnyebb és vizuálisan segítettebb döntést hozhatnak.

Grafikai elemek a központi és egyedi rendszerekhez: A központi vagy egyedi fűtési rendszer kiválasztása során grafikai elemek segítik a választást, amely fokozza a vizuális élményt és az egyértelműséget.

Adatok visszamenőleges módosítása: Ha módosítani szeretnél egy korábban megadott adatot, a kalkulátor lehetőséget biztosít az egyes lépések közötti visszalépésre anélkül, hogy az adatok törlődnének.

A kalkuláció végén a felhasználó e-mailben megkapja az összehasonlító elemzést a jelenlegi és a felújítás utáni állapotról PDF formátumban.

Lényeges, hogy a rezsikalkulátor eredményei nem váltják ki az energetikai tanúsítványt, azt továbbra is minősített szakember készítheti el helyszíni felméréssel. Fontos, hogy az a személy készíthet tanúsítványt, aki szerepel a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, és rendelkezik érvényes jogosultsággal. Az ingatlan akkor kaphat A+ energetikai besorolást, ha az összesített energetikai jellemzője a követelményérték 50 és 90 százaléka közé esik.

