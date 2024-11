Fogaton, futva, kerékpárral vagy éppen rollerrel indultak a szánhúzó versenyzők, a könnyűnek cseppet sem nevezhető pályán a Kaszó Zrt. területén. A kutyások küzdöttek az elemekkel az esőtől és hótól felázott pályán, már a rajt sem volt zökkenőmentes, hiszen mulcsot kellett lerakni az erdészet munkatársainak, hogy a fogatokkal és kerékpárokkal el tudjanak indulni a versenyzők.

Szánhúzó kutyák a sárban.

Fotó: Lang Róbert

Sáros élmények

Előbb a 17 kilométeres középtávot megtevő 10-12 kutyás fogatok rajtoltak, majd a 6 kutyával indulók és őket a terepkerékpárosok követték. – Idén először vannak mentett szánhúzókutyák a versenyben teszt jelleggel, ők a terepkerékpárosok ,de őket is fajtabíró ellenőrizte le, mondta Dér Andrea, a rendezvény szervezője.

Csak fajtatiszta szánhúzó fajtákkal lehetett indulni a kaszói viadalon, a versenyt szigorú állatorvosi ellenőrzés előzte meg és a futamok után is átvizsgálták az állatokat. Csak azok a négylábúak folytathatták az izgalmas hétvégét Kaszóban, akik az első futam után is topformában tudtak maradni. No persze ez csak a fizikai állapotukra vonatkozott, mert bundájuk sokszor úgy nézett ki, hogy nehéz volt eldönteni milyen színűek. –Az ilyen sáros idő nem rossz a sportra, de a második sortól hátrafelé egyre sárosabbak lesznek a kutyák és persze a hajtó is, magyarázta Roland Walter, osztrák versenyző. A titok az, hogy jó ruházatot kell választani, védőszemüveget és persze csukott szájjal hajtani, tette hozzá.

A hajtók célba érkezéskor megkönnyebbülten szálltak le a kocsikról, de valóban alig lehetett felismerni őket is.

Nyakig sárosan érkeztek célba a szánhúzó fogatok.

Fotó: Lang Róbert

A szánhúzó kutyák hazajárnak Kaszóba

A kutyás sport egyik kedvelt helyszíne lett a dél-somogyi település, ahol idén már nem először lepték el a kutyások és ebeik a gyepet. – Tartottuk már itt a Somogy Zöld Szíve versenyt és annyira jó ez a pálya és mindenki annyira szeretett itt versenyezni, hogy az Európa-bajnokságot is itt rendeztük meg, mondta Dér Andrea, főszervező. Magyarország – noha nem szánhúzó kutyafajtáiról és havas hegyeiről híres – másodjára rendez kontinensviadalt, s ezúttal is szép számmal érkeztek versenyzők.

Tizenhárom ország 155 versenyzője mérte össze tudását középtávon, 17 kilométeren és sprintben, Valamint bizonyítottak a dogscooteres versenyzők és a kutyás terepfutók is, akik között junior és serdülő induló is volt.