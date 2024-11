Pénzt és tapasztalatot is szereznek

A betanított munkásként vagy a kereskedelemben dolgozó diákok között is jócskán akadtak, akiknek az órabére megközelítette vagy akár meg is haladta a 2500 forintot.

Mihajlovits Róbert kaposvári mestercukrász szerint a diákmunka hasznos, mert a fiatalok okosan töltik el a szabadidejük egy részét. Több hozadéka van: pénzt keresnek és munkatapasztalatot szereznek. Az is a javukra válhat, ha belekóstolnak a komolyabb munkába. – Bizonyos munkakörökben kifejezetten fontos lehet a diákmunka, különösen a szezonálisan nyitva tartó üzletekben – mondta Gulyás Árpád, a csurgói Csurgó Coop Zrt. vezérigazgatója, aki egyben a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) elnöke. – Az állandóan üzemelő boltokban is szükség lehet a fiatalok kisegítő munkájára, így árufeltöltőként, s akár pénztárosként is dolgozhatnak.