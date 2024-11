Ez egyrészt meglepő, hiszen Kaposvár igazából mintaszerű a hulladékkezelés kérdésében, másrészt pedig rögtön ráirányítja figyelmünket gyarló emberi mivoltunkra. Mert a világ ebből a szempontból két részre oszlik. Az egyik, akik igyekeznek megmenteni a bolygót attól a pusztulástól, amibe tulajdonképpen mi emberek taszítottuk bele magunkat. A másik, akik ha nem is szánt szándékkal rövidítik meg bolygónk élettartalmát, de minimum nemtörődöm nyugalommal hajítják a szemetet bárhová.

Egyre nagyobb probléma ez, és nemcsak azért, mert undorító látvány a susnyába behányt háztartási gané, hanem mert fokozottan veszélyes a környezetre is. Kaposvár évek óta bejelentővonalat üzemeltet, és szerencsére nem csak divatból: több olvasónk számolt be arról, hogy a kifogásolt szemétdombok rövid időn belül tényleg eltűnnek. De teljesen európai lett a város hulladékgyűjtési stratégiája is. Bárki vihet bármilyen szemetet a szeméttelepre, nem akadékoskodnak, nem a problémát keresik, hanem a megoldást a szemétügyre.

Erre mégis azt kell hallanunk, hogy az ügyészségnek egyre több a gondja a szemetelőkkel. Ezt pedig csak részben okozza a külföldről beáramló, illegális importszemét. De aki még az idejét is sajnálja a szemét elszállítására, nem hogy a konténer árát, ezért inkább felgyújtja, vagy a közeli árokba dobja, azzal egyelőre nem lehet mit kezdeni. Mert a büntetés ez esetben nem biztos hogy jobb emberré tesz, hiszen az igénytelenség sem jogi kategória.

Borítóképünk illusztráció!