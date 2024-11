A szemüveg teljes költsége mellett a szemvizsgálat díját is magára vállalja az Első Kaposvári Lions Club. A segítő „oroszlánok” azt tűzték ki célul, hogy minél több gyermeknek – és bizonyos esetekben felnőtteknek – segítenek szemüveghez jutni.

Ötszáz gyereknek segítettek szemüveghez jutni. Fotó: Lang Róbert

Krista Ágnes, az Első Kaposvári Lions Club elnöke portálunknak elmondta, indulásuk óta ötszáz, idén pedig 27 szemüveget adtak át az érintetteknek, s karácsonyig további családokhoz jut el a segítségük.

– Legutóbb egy olyan gyermeknek segítettünk, akinek nagyon erős, 18 dioptriás szemüvegre volt szüksége – emelte ki a kaposvári szervezet elnöke. – Előre lehetett tudni, hogy baj van, már nagyon rossz látással született a csecsemő. Mindenképpen meg kell majd műteni később, addig azonban az általunk adott szemüveg segít neki abban, hogy élesen lásson – mondta Krista Ágnes.

Nem csak kaposvári gyerekek jutottak szemüveghez

Az Első Kaposvári Lions Club általában 6 és 12 év közötti gyermekeknek segített. A kaposvári fiatalok mellett mezőcsokonyai, eddei, osztopáni, somogyjádi, bodrogi, somogysárdi és kadarkúti családok gyermekei jutottak hozzá szemüveghez. Krista Ágnes kiemelte, a legkisebb alapszemüveg is 20 ezer forintba kerül, a vékonyítás pedig jelentősen drágíthatja az árát. Készíttettek már olyan szemüveget, melynek csak a lencsecsiszolása 100 ezer forint volt.

– Szerencsére a kaposvári Szempont Optika haszon nélkül, beszerzési áron készít el minden szükséges látóeszközt a gyerekeknek – hangsúlyozta a klub elnöke. – Természetesen magunk ezeket a szemüvegeket nem tudnánk megvásárolni, ezért különféle jótékonysági eseményeket, két évente Varnus Xavér-koncertet szervezünk, hogy az ott befolyt összegből minél több fiatal látásához járulhassunk hozzá.

Helyi vállalkozások segítik a civil szervezet munkáját

– Jó szándékú emberek és vállalkozások nélkül nem boldogulnánk. Óriási segítséget jelentett számunkra, amikor egy vállalkozás száz szemüvegkeretet adományozott a karitatív szervezetünknek – tette hozzá Krista Ágnes.

Az Első Kaposvári Lions Club elnöke arról is beszélt, hogy szívesen fogadnak használt, de még jó állapotban lévő szemüvegeket. – A látóeszközöket fertőtlenítik, felújítják az optika munkatársai, aztán a szükséges lencsék elhelyezése után már oda is tudjuk adni egy-egy látássérült kisgyereknek – mondta. A szervezet a családsegítőkkel, a védőnői hálózattal és a térség polgármestereivel is jó kapcsolatot ápol, ezért, ha valakinek segítségre van szüksége, rajtuk keresztül jelezheti.