Míves boroskészlettel lepte meg Antal Lajos szabadi polgármester és Kardné Tar Mária képviselő Benkő Istvánt, aki a napokban ünnepelte kilencvenedik születésnapját. Pista bácsi tavaly veszítette el szeretett feleségét, azóta lányával és unokájával él, így ők is részt vettek az ünnepi köszöntésen. Benkő István mesélt a vendégeknek a régi időkről, katonaéveiről, de még arról is, amikor sofőrként dolgozott. A születésnapos azt is elmondta, mivel jó szellemi állapotban van, nagyon szeretné még sokáig támogatni családját az életben.