Németh Anita hét éve költözött haza akkor 9 hónapos lányával, Jázminnal Olaszországból. A hétéves kislány már Kaposváron jár iskolába, hiszen miután Anita elvált külföldi férjétől, ő kapta meg a gyermek felügyeleti jogát. Magyar állampolgár és magyar személyi igazolványa, útlevele van, egyvalami azonban hiányzik: a TAJ kártya.

Csak a szerencsére számíthatnak TAJ kártya nélkül.

A kaposvári édesanya elmondta: hiába fordult a Kormányhivatalhoz, az olasz hatóságokhoz, a mai napig nem kapott a most 7 éves Jázmin TAJ kártyát.

– Már fordultam a olaszországi magyar és a magyarországi olasz konzulátushoz is, de senki sem tud segíteni – mondta a kétségbeesett édesanya. A hivatal azzal érvelt, hogy ki szeretnék szűrni azokat, akiknek külföldön is van társadalombiztosítása és ezért igazolnom kell, hogy Magyarországon élünk. De mi ide vagyunk bejelentkezve állandó lakcímre, sőt elmentem Olaszországba idén nyáron, hogy kijelentkezzek az ottani lakcímnyilvántartóból, amiről papírom is van – tette hozzá Anita.

Azt is mondta, hogy a külföldi, lejárt iratokat is be tudná mutatni, ha az elegendő lenne, csak végre elrendeződjön ez az ügy, ami miatt még családi pótlékra sem jogosult.

Egyedülálló anya vagyok, mikrovállalkozó, sajnos anyagilag nem támogat senki, ezért nekem az a tízezer forint is számítana

mondta elkeseredve az édesanya.

Azt mondták nekem, hogy ne aggódjak a sürgősségin ellátják így is a gyermekem, vagy mehetek magánba. De ettől még nem oldódik meg a problémám, ráadásul a magánegészségügy nagyon drága, ezt nem engedhetem meg magamnak

– tette hozzá.

Németh Anita végső elkeseredésében fordult szerkesztőségünkhöz, hogy megoldást találjon.

Megkerestük a Somogy Vármegyei Kormányhivatalt, megtudjuk, miként lehetséges, a lassan nyolcéves Jázminnak habár magyar állampolgár és kaposvári álladó lakos, még sincs évek óta társadalombiztosítása. Kérdésünkre azt válaszolták, hogy a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány kiállítását nem kizárólag az állampolgárság alapozza meg.

Vizsgálni kell, melyik tagállamban van a kiskorú személy állandó lakóhelye és biztosítása. Az uniós rendeletek értelmében egy személyre egyidejűleg csak egy tagállam jogszabályai alkalmazhatóak. Azt, hogy a kérelmező melyik tagállamban biztosított, a hatóság hivatalból vizsgálja, a biztosítás meglétéről az illetékes tagállam ad igazolást, írták megkeresésünkre adott sajtóválaszukban.

Hozzátették: a szabály szerint azok a Magyarországon lakóhellyel rendelkező gyermekek, akiknek a szülei más tagállamban rendelkeznek biztosítással, mint eltartott családtagok a külföldi jogosultságot osztják. Tehát a külföldön született, de Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező kiskorúak csak akkor kapnak TAJ kártyát, ha igazolódik, a szülő és a gyerek biztosítási jogviszonya megszűnt külföldön vagy azt áthordozták Magyarországra.

– Amennyiben ez nem történik meg, úgy a kiskorú az őt eltartó nagykorúval együtt a biztosítási hely szerinti országban lesz biztosított, áll a Somogy Vármegyei Kormányhivatal sajtóválaszában.

A patthelyzet egyelőre feloldatlannak tűnik, hiszen Németh Anita elmondása szerint kislányával mindketten Kaposvárra vannak bejelentkezve, hivatalosan kijelentkezett az olasz lakcímnyilvántartóból, a gyermeknek ennek ellenére nincs TAJ kártyája.