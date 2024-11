Hogy a kort nem az évek számával mérik, azt Zimányban, a Deseda Menti Nyugdíjas Szövetség évzáró ünnepségén is bizonyították a szépkorúak.

A rendezvényen ezúttal is a kultúra játszotta a főszerepet, amelyben a részvevők többféle műfajban bizonyították fizikai és szellemi frissességüket. Az élen a 90 éves, orci Veres Kálmánné járt, aki három humoros verssel lepte meg a hallgatóságot, míg a kaposvári Korona egyesület és a BM nyugdíjasai lendületes tánccal, a kaposfüredi, a toponári és a tüskevári énekesek dalokkal és a karácsonyt is megidéző versekkel léptek fel.

Tagjaik közé várják Takács Jánost Fotó: Varga László

Az összejövetelen Varga Józsefné elnök köszönte meg Takács János korábbi polgármesternek az önzetlen segítségét, s hogy mindenkor remek körülmények várták őket Zimányban. A jövőben klubtagként is számítanak rá. Patcai Zoltán, a falu jelenlegi polgármestere további támogatásukról biztosította a szövetséget.