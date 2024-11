Néha nem is olyan egyszerű visszaemlékezni a tanulóvezetőknek elméleti oktatáson tanult KRESZ szabályokra, vagy műszaki részletekre. Somogy vármegyében is előfordul egy-egy viccesebb kijelentés vagy kérdés, amit kaposvári oktatók gyűjtöttek össze pályafutásuk alatt. A legjobbakat mondták most el nekünk!

A tanulóvezetők olykor elég egyedien értelmezik a KRESZ-t

Fotó: Lang Róbert

Tanulóvezetők aranyköpései a gyakorlati oktatáson:

• Egy gyakorlati órán az oktató kéri a tanulót, hogy tolasson ki a parkolóból:

Tanuló: Akkor most egyesbe tolassak ki?

• Egy kereszteződésben piros a lámpa, megállunk. Megérkezik mögénk egy busz, a tanuló a járó motort még egyszer elindítja, gyorsan lekapom a kezét az önindítóról, majd megkérdezem: – Mit csinálsz, hisz jár a motor?

Tanuló: Gyorsan elindítom még egyszer, mert ha lefulladnék, a második indítással még van esélyem elindulni, hogy a busz ne jöjjön belénk!

• A következő tanuló első óráját töltötte a rutinpályán:

Tanuló: Ez a baloldali izé (kuplung) extra dolog a kocsiban, vagy alapfelszereltség? A mienkben nincs ilyen, fater meg azt mondta, hogy luxusautónk van!

• A kijelölt gyalogos-átkelőnél áll egy ember, nem engedjük el.

Én: Ezt a gyalogost át kellett volna engedni!

Tanuló egy erőteljeset fékez: Most akkor tolassak vissza?

• Rutinpálya, első óra.

Tanuló: Ha elfárad a lábam, a másik lábammal is nyomhatom a kuplungot?

• A Tanuló a forgalmi vizsgán egy lakó-pihenő övezetbe 50 km/óra sebességgel halad, majd a vizsgabiztos felteszi neki a kérdést, hogy észrevette-e milyen zónában van?

Tanuló: Ja! Én csak a STOP és a sebességkorlátozó táblákat figyelem.

• Év elején leesett az első hó, megjön a tanuló, beül a jobb oldalra, a helyemre:

Én: Most miért oda ülsz?

Tanuló: A hóban is én vezessek?

• Az oktató kéri a tanulót, hogy forduljon jobbra az egyirányú utcába:

Tanuló: Ez az utca milyen irányba egyirányú?

• Az első óra alkalmával felszültségoldás gyanánt megpróbál beszélgetni vele az oktató: Te mivel foglalkozol?

Tanuló: Még tanulok, és te?…..

• Az oktató kéri a tanulót, hogy ütközésig tekerje a kormányt:

Tanuló: Mindegy, hogy minek ütközök neki?