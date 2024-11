Az 1980-as és 1990-es években már több ezren indultak el a Comic Market eseményeire, és a cosplay népszerű kultúraként kezdett meghonosodni. Napjainkban cosplay eseményeket világszerte rendeznek, vannak olyan japán helyszínek, ahová ma már félmilliónál is több rajongó utazik – mondta a témával kapcsolatban Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója. Jelmezes turisztikai programokat az USA-ban és Európában is tartanak. Ezek közül külön csoportot képeznek a beöltözős halloween-események, a legismertebb ilyen az 1692-es tragikus boszorkányperek helyszíne, Salem, ahol a halloween-turizmus a város éves turisztikai bevételeinek mintegy 30 százalékát adja. Kiváló példa a halloween-rendezvényekre Segesvár is, hiszen minden vámpírtörténet alapja ide vezet vissza: itt született a vámpírok vámpírja, Drakula, akit a történelmi feljegyzések Vlad Dracul vagy Vlad Tepes néven említenek.

Budapesten is vannak jó példák a halloween-attrakciókra. Ilyen volt például a Madame Tussauds kiállítás október végi eseménye, amely külföldi és magyar fiatalokat is arra késztette, hogy öltözzenek jelmezbe, készítsenek szelfit Lugosi Bélával, a világhíres színésszel, aki több alkalommal is eljátszotta a vámpírok fejedelmének szerepét. A Madame Tussauds kiállítás szervezői kimondottan jól beszélik azt a kommunikációs nyelvet, amelyet az alfa és a Z generáció is ért. Ez a nyelvezet jóval személyre szabottabb, interaktívabb, trendi és közösségimédia-orientált, és azáltal, hogy a kiállítás egyedi élményeket és tartalmakat kínál, képes megragadni a fiatalok figyelmét és elkötelezettségét. Ezt a fajta metódust kívánja meghonosítani a régióban a Balatoni Turizmus Szövetség is, amely a jövőben jobban fókuszál majd az alfa és a Z generáció kommunikációs igényeire.