– A mai, modern világ emberét újra meg kell tanítani az emlékezésre! Ebben is kiemelt szerepe van az alkotóknak – mondta köszöntőjében Lengyel János. A Somogyi Hírlap korábbi főszerkesztője azt is hozzátette: az emlékezés, amely a valóság és a képzelet sajátos játéka, fontos szerepet tölt be az ember életében. Az emlékezés a teremtő kiváltságos ajándéka, amely végig kíséri létünket. S arra is figyelmeztet bennünket, hogy ha egy nép, egy közösség nem tanul útjából, a múltjából, s elfelejti a tanulságot, ami a sorsából fakad, akkor valójában önmagát felejti el.

– Kaposvár a fotósok városa is. - Ezt már Bedő Kornél, a Compur fotóklub elnöke mondta, aki a zsűri nevében értékelt. Azt is hozzátette: a pályamunkákban volt már emberábrázolás, többen játszottak a mélység-élesség ellentétével, és technikákat is alkalmaztak, ám több drónós és csillagos felvételre is számítottak, csak úgy mint a közelmúltban feltűnt üstökös és a temetők kompozíciójára is.