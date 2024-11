Villám csapott a templomtoronyba, amelynek lezuhanó darabjai betörték a cserepeket is a tetőn. Debrecenből és Veszprémből érkezett segítség, hogy a tetőről levegyék a nagy súlyú, 1939-ben épített torony csúcsát, ami azután az udvaron kapott helyet. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár is ellátogatott a viharkárt szenvedett csokonyavisontai templomhoz. Ott mondta el, hogy a kormányzati templomfelújítás programból 15 millió forint állhat a helyi református közösség rendelkezésére, és országos gyűjtés is indult a helyreállítás érdekében. Sokan jelezték a segítségüket.