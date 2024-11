Annyira beépültek Európába a kínai online nagyáruházak – mint amilyen a Temu, az AliExpress –, hogy nehéz lenne kiszorítani őket innen – ez a véleménye annak az eladónak, aki egy kaposvári lakótelepi csomagponton szolgálja ki a vevőket.

Temu és társai: nehéz év várhat rájuk

Fotó: Móricz Sabján Simon

– Napi húsz csomagból legalább 17 feladója a Temu, az Ali Expressz és hasonlók – mondta a csomagpontos hölgy. – Nagyon sok ilyen küldemény jön. Az emberek mindent keresnek, háztartási cikkeket, cipőket, ruhákat. Mostanában figyeltem meg, hogy a fodrászok, a pedikűrösök is innen rendelik meg a kellékeiket. Annyival olcsóbb minden. Én saját magamnak csinálom meg a körmeimet, 250 forintért rendeltem meg egy olyan ecsetkészletet, amiben nyolc ecset van, ezek hazai bolti ára egyenként ezer forint. Érezhető a különbség...

A kisebb településeken is állandó vendég a futárszolgálatok autói. Szőlősgyörökön egy nap alatt általában mintegy húsz címet keresnek fel.

– A saját családomon is tapasztalom, hogy a gyerekeim már így vásárolnak – felelte Klotz Péter polgármester. – A polgármesteri hivatalban is gyakran fordulnak meg a futárok. Megkérdeztem, hogy mennyi munkájuk van a mi falunkban, kiderült, hogy naponta 15-20 helyre mennek. Alapvetően a ruházkodással kapcsolatos rendelések a legnépszerűbbek, de sokan műszaki cikkeket is így szereznek be.

Klotz Péter szerint az online vásárlásnak nemcsak az olcsóság az oka, hanem az emberek kényelmesebbek lettek, időt akarnak megtakarítani.

Magyarországon új adóteherre számíthat januártól valamennyi, online piacteret üzemeltető cég. A változás befolyásolhatja a korábbi kedvező árakat, ami eddig a nagy platformok népszerűségét és versenyelőnyét is jelentette a hazai kiskereskedelemmel szemben.

TEMU: nem minden üzlet fizetett eddig adót

Ha eddig a Temun egy olyan cégtől vásároltunk, amelynek az árbevétele nem érte el az 500 millió forintot, akkor az eladónak egyáltalán nem kellett kiskereskedelmi adót fizetnie, mutatott rá a Világgazdaság. Ellenben egy itthoni áruházlánc üzletében 4,5 százalékának megfelelő kiskereskedelmi adót fizetettek. Eddig a különbözet miatt lehetett olcsóbban vásárolni a világhálón.