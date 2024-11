Közösséget épít afféle Teréz anyaként

Dorogi Gabriella ötletéhez nagyon sokan csatlakoztak már, és hozzá hasonlóan mások is „örökbe fogadnak” majd egy-egy családot karácsony előtt. Ennek a koordinálásban is segít a riporter. – A közös segítség nagyon jó eszköze a közösségépítésnek – hangsúlyozta. – Fontosnak tartom, hogy Fonyódon alakuljon meg egyfajta segítő közösség, akikre támaszkodni felbecsülhetetlen. Létrehoztam egy oldalt a Facebookon JFK- Jót tenni Fonyódért Közösség néven. John Fitzgerald Kennedy egykori amerikai elnök mondta azt a beiktatási beszédében: Ne azt kérdezd, hogy a hazád mit tehet érted, hanem azt, hogy te mit tehetsz a hazádért! Ez alapján is szervezzük a fonyódi közösséget – tette hozzá Dorogi Gabriella.