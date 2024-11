Mennyire aggódnak a magyarok a csalások miatt, amikor jó ajánlatra vadásznak?

Annak ellenére, hogy az online vásárlás kényelmesebb, nagyobb kockázatokat is rejthet. A 2024. első félévi Revolut Consumer Security and Financial Crime Report (Fogyasztói Biztonsági és Pénzügyi Bűnözési Jelentése) alapján a vásárlási csalások az összes engedélyezett csalás 68%-át tették ki Magyarországon. Globális szinten ugyanez a Revolut jelentés azt mutatta, hogy az ügyfelek által bejelentett csalások 60%-a vásárlási csalás volt.

Az ilyen csalások száma várhatóan emelkedni fog a Black Friday alatt. Ennek ellenére a magyarok csupán 10%-a válaszolta, hogy aggódik ebben az időszakban előforduló csalások miatt. Ennek következtében a magyarok 9%-a választja inkább a bolti vásárlást, mert biztonságosabbnak tartja. Az idősebb (65 év feletti) válaszadók a legóvatosabbak az ünnep környékén, és 15%-uk hajlamosabb a fizikai boltokat választani, mivel így elkerülhetik az online történő csalásokat, amelyek gyakran Black Friday alatt fordulnak elő.

Hogyan maradjon biztonságban: A Revolut top tippjei az online csalások felismerésére

A csalók hamis weboldalakat hoznak létre, amelyek megtévesztően hasonlítanak az eredeti online áruházakra. Ennek célja egyrészt az áldozatok pénzének ellopása a vásárlás során, valamint a személyes és kártyaadatok megszerzése is.

Mit lehet tenni: figyelmesen ellenőrizze a weboldal URL-címét, hogy biztos legyen abban, hogy az a valódi oldal, ahol vásárolni kíván.

Egyes weboldalak rendkívül alacsony áron kínálnak drága termékeket (például elektronika, ékszerek, ruhamárkák). A vásárlók néha megkapják a megrendelt terméket, de az hamis lesz, vagy egyáltalán nem kapnak semmit.

Mit lehet tenni: ellenőrizze az online véleményeket más vásárlóktól, hogy meggyőződjön a kereskedő megbízhatóságáról.