Cseréljük rendszeresen a szélvédőlapátokat. Ezek csak akkor tudják ellátni a feladatukat, ha jó állapotban vannak. Ősszel és télen különösen nagy igénybevételnek vannak kitéve – gondoljunk csak a fagy és az útszóró só okozta károkra. Ezért évente - de legkésőbb akkor, amikor a gumi csíkokat hagy a szélvédőn - új ablaktörlőket kell felszerelni.

Kopott gumiabroncsok: rendszeresen ellenőrizzük a gumiabroncsok futófelületét! Minél kisebb az abroncsok profilmélysége, annál kevesebb vizet tudnak kiszorítani a nedves úton. Ellenőrizzük mind a négy gumiabroncsot és a pótkereket is. Soha ne közlekedjünk a megengedett minimális profilmélységnél (1,6 milliméter) kopottabb abroncsokkal. Emellett ellenőrizzük a gumiabroncsok nyomását is! Ha a légnyomás túl magas vagy túl alacsony, az autó viselkedése kiszámíthatatlanná válik, ami szélsőséges helyzetekben végzetes következményekkel is járhat. Ezért legalább havonta egyszer vagy tankolásnál ellenőrizzük a megfelelő abroncsnyomást, és állítsuk be a jármű gyártója által előírt értékekre. Ezek modelltől függően megtalálhatók a jármű kezelési útmutatójában, a „B”-oszlopon vagy a tanksapka belső oldalán. További hasznos tanácsok: https://hta.org.hu/hirek/