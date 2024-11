Közel tizenhatezer somogyi gyermek kirándulását támogatta már önkormányzatunk a „Szülőföldem Somogy­ország” Programnak köszönhetően. Ahogy az elmúlt években, úgy idén is, immár ötödik alkalommal települési- és települési nemzetiségi önkormányzatok kérhettek hozzájárulást – tájékoztatott a vármegyei közgyűlés elnöke. Biró Norbert elmondta: – A „Szülőföldem Somogyország” Program kezdetekor megfogalmazott célunk egyértelműen az volt, hogy ismerjék meg gyermekeink mindazt a szépséget, értéket, mely körülvesz bennünket, hogy erősebben kötődjenek ehhez a tájhoz, és saját településükhöz is. Ez a cél azóta sem változott. Ez az a hely, amely meghatározza személyiségünket, kultúránkat, világnézetünket. Viszont rendkívül fontos az is, hogy saját településünkön kívül kicsit kitekintve annak környékét, tágabb értelemben azt a vármegyét is megismerjük, mely szintén hozzátartozik a szülőföldhöz, akárcsak az egész ország. Rohanó világunkban azonban elsődlegesnek tartom, hogy először szűkebb pátriánkat, ezt az országnyi vármegyét kell megismernie mindenkinek, aki itt él. A szülőföld megismerése komplex folyamat, amit minél kisebb korban el kell kezdeni, s amely hozzájárul a személyes fejlődéshez is.

A helyi történelem, kultúra, hagyományok megismerése segíti megérteni, hogy kik vagyunk, honnan jövünk és hová tartozunk, hiszen a szülőföldön élő közösségeknek saját történelmük, hagyományaik vannak, amelyeket generációról generációra örökítenek. És természetesen Somogyban vannak olyan természeti és kulturális értékek, népszokások is, amelyeket fontos megőrizni az utókor számára.

Ezek az értékek segítenek megőrizni identitásunkat és összetartozásunkat. Viszont azt is jól tudjuk, hogy a szülőföldhöz való kötődés nem mindenkinél egyformán erős. Vannak, akik egész életükben egy helyhez kötődnek, míg mások vándorolnak, új helyeket fedeznek fel. Nyilván mindkét megközelítésnek megvan a maga szépsége és értelme, ám mi mégis azt szeretnénk, hogy mindenki itt, Somogyban találja meg azt a helyet, ahol igazán otthon érzi magát, ahol gyökerei vannak és ahol boldog lehet. Ez a célja önkormányzatunknak és azoknak a somogyi vállalkozásoknak is, akik hozzájárultak ahhoz, hogy 29 önkormányzat – 26 települési és 3 nemzetiségi – összesen 4 millió 160 ezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesülhessen. A vármegyei önkormányzat ezzel a döntéssel újabb 862 diák számára biztosította kincseink megismerését. A Szülőföldem Somogyország pályázat keretében a 2011-es kezdet óta pedig már 15 921 gyermek fedezhette fel Somogy vármegye sokszínűségét.