Te emlékszel még arra, hogy a középiskolai, majd főiskolai tanév is mindig almaszedéssel kezdődött a nyolcvanas években Kutas-Kozmapusztán? (Vagy kinek hol.) Az ötlet jó volt, tanulja meg az a gyerek, mi is a valójában a mezőgazdasági munka, miközben az állami gazdaság ingyen munkaerőhöz jut. A dolog apró szépséghibája volt, hogy elfelejtkeztek róla, tinédzserekről volt szó, akiknek ez csupán azt jelentette, hogy egy hétig lehet lógni az iskolából. Arról nem is beszélve, hogy 15-20 fiatal aludt(?) egy nagy teremben, az akkoriban már erősen lepusztult kastélyépületben. Így aztán nem csoda, hogy sokunknak sikerült az iskola első hetében - a sulitól távol - begyűjteni az első igazgatóit Kutason.

Neked sikerült?