Roli bohóc interaktív műsorára pedig a bölcsődés korú gyermekeket és szüleiket is meghívták. – A gyerekek mellett a szülői közösségteremtés is célunk – hangsúlyozta Szabó Judit, a mezőcsokonyai gyermekintézmény új vezetője.

– Jól sikerültek a rendezvényeink, nő az érdeklődés az intézmény iránt. A folytatásban már a szakmai feladatok kerülnek középpontba. A zöldóvoda-programunk elindításával a környezettudatos magatartás és egészséges életvitelre nevelés a célunk. Fontos, hogy a gyerekek minél közelebb kerüljenek a természethez, megismerjék, tiszteljék, védjék környezetünk értékeit, míg a Mozgáskotta módszerünk egy összetett mozgás- és személyiségfejlesztő program, amelynek az a lényege, hogy játékos formában minden gyermek sikerélményhez jusson, ami további motivációt jelenthet a fejlesztésükhöz. Hasonló céllal neveztünk be az MLSZ-OTP Bozsik-programba is, amelynek keretében heti egy fociedzést tartok számukra. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni” – Végvári Balázs gondolatát választotta mottójául az új óvodavezető és azt ígéri: ez jellemzi a továbbiaknak is a mezőcsokonyai intézményt.