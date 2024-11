Tömegverekedés miatt, 1–0-ás hazai vezetésnél félbeszakadt a Mernye–Igal mérkőzés, miután a találkozó 17. percében Agócs Ákos játékvezető három piros lapot is felmutatott: a hazaiak közül Balassa Bálintot és Balassa Jánost, míg vendégrészről Horváth Józsefet állították ki. Az ügyben a Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága eljárást indít.

Tömegverekedés a Mernye-Igal mérkőzésen

Pillanatok alatt elszabadult a pokol...

Úgy tudjuk, hogy az indulatok akkor szabadultak el, amikor a hazai kapu előtt a vendégek kerültek helyzetbe. Közel állt az egyenlítéshez az Igal, a labda ott pattogott a gólvonal előtt, amikor egy félresikerült sarkazási kísérlet a hazaiak kapusát találta el. Szándékosságot nem lehetett felfedezni a mozdulatsorban, ennek ellenére a pályán pillanatok alatt eszkalálódott a helyzet. Elindult a játékosok között a lökdösődés és gyorsan el is csattantak az első pofonok, amit a népes, körülbelül 400-500 fős nézősereg sem hagyott szó nélkül. Elsőként az igali szurkolók egy része rohant a pályára, majd a hazai szimpatizánsok is csatlakoztak. A következő pár percben kis túlzással mindenki ütött mindenkit, kontrollvesztett állapot alakult ki a fejekben, nem kímélték egymást a játékosok és a nézők sem. Több pofon és öklös is elcsattant, olyan is volt, aki a földre került.

Várjuk a videófelvételeket

Aki rendelkezik fényképpel vagy videófelvétellel az esettel kapcsolatban, az beküldheti a [email protected] címre.

Nehéz lett volna megfékezni a tömegverekedést

Úgy tudjuk, hogy rendőri egységek is jelen voltak a mérkőzésen, melyen a pályára rohanó tömeget a rendezőknek esélyük sem lett volna megállítani. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese, Batta Zsolt Iván kérdésünkre válaszolva megerősítette, hogy a rendőség jelenleg adatgyűjtés keretébe vizsgálja az esetet. A történtek után kerestük Mernye polgármesterét, illetve a labdarúgó-csapat edzőjét is, azonban nem kívántak nyilatkozni. Szántó Imre, Igal város polgármestere viszont megosztott pár gondolatot.

– Az igazság az, hogy örömmel érkeztünk Mernyére, mert tudtuk azt, hogy ez egy komoly helyi rangadó. A két település közel van egymáshoz, 150-200 szurkoló kísérte el a csapatot és abban bíztunk, hogy egy igazán jó mérkőzést fogunk látni. – fogalmazott a botrányos körülmények között félbeszakadt mérkőzést követően Szántó Imre, Igal város polgármestere. – Éreztük a tétet és benne is volt a lehetőség ebben a találkozóban. Szeretném kiemelni a sportszerűséget, ahonnan ez a történet indul, ugyanis ezt a bajnokit közösen halasztottuk el egy igali tragédia miatt. A hazai csapat ebben abszolút partner volt, a sportszerűség alapja megvolt. A probléma viszont adott, láthattuk. Meggondolatlan cselekedetek, illetve túlzott reakciók miatt oda jutottunk, hogy ez a mérkőzés félbeszakadt.