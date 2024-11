Az egykor a Teleki utcában indult vállalkozás azóta nagyobb helyszínre költözött, ám a minőség és az ügyfelek iránti elkötelezettség változatlan maradt. Az üzlet nemcsak divatos, trendi ruhákat kínál, hanem közösségi térként is működik. Az évek során számos visszatérő vásárlóval alakítottak ki szoros kapcsolatot, akik hűségesen kísérik végig a bolt történetét.

Ez a trend karácsonykor: mutatjuk a legmenőbb ruhákat Fotó: Lang Róbert

– A Mayo Chix Kaposváron nemcsak egy üzlet, hanem egy találkozóhely is, ahol barátságok szövődnek – meséli Hegedüs Krisztián Gábor.

2024-es karácsonyi Mayo Chix trend

Az ünnepek közeledtével a Mayo Chix butik tulajdonosát a karácsonyi divatról és a vásárlási szokások változásairól kérdeztük. Az idei szezonban a hagyományos piros és sötétzöld árnyalatok továbbra is dominálnak az ünnepi kollekciókban, azonban a modern stílusjegyek is megjelentek. – A bársony és a csillogó anyagok nagy népszerűségnek örvendenek, különösen a szilveszteri ruházatban – mondja a tulajdonos. A téli trendek közé tartoznak még a szőrös mellények, amelyek évek óta visszatérő kedvencek. Ezek az elegáns, ugyanakkor kényelmes darabok tökéletesen illenek az ünnepi hangulathoz. A butik kínálatában magyar márkák, például az Amnesia, az Envy és a MEEDOO legfrissebb, akár ünnepi kollekcióit találhatják meg a vásárlók.

Fotó: Lang Róbert

A stílusos ruhák mellett divatos kiegészítők széles választéka is várja a vásárlókat, így egyetlen üzletben beszerezhető az ünnepi megjelenés összes eleme. Hegedüs Krisztián Gábor elárulta, hogy a karácsonyi időszakban ugyan több vásárló tér be az üzletbe, de az évek során a vásárlási szokások jelentősen átalakultak. – Régen hatalmas volt a roham, most már inkább a tudatos vásárlás jellemző – jegyzi meg. Az ajándékozás terén is változások figyelhetők meg: míg korábban a kötött pulóverek számítottak slágerterméknek, ma már a pólók is kedveltek az enyhébb telek miatt.

A pandémia időszaka különösen nehéz volt az üzlet számára, hiszen a Mayo Chix butik nem rendelkezik webshoppal. – Nehéz időszak volt a COVID, de rájöttünk, hogy az üzletünk az életünk része – emlékszik vissza a tulajdonos. Azóta a butikok iránti érdeklődés csökkent a webáruházak térnyerése miatt, ám a helyi közösség támogatása és a magyar értékek melletti elkötelezettség segíti őket a továbblépésben.

A Mayo Chix kaposvári butikja nemcsak a helyi divatvilág szerves része, hanem egy olyan közösségi helyszín, amely a családi vállalkozások értékeit hirdeti. Az üzlet története és a benne rejlő kitartás azt bizonyítja, hogy a helyi gyökerek és a minőség iránti elkötelezettség képes túlélni a legnehezebb időszakokat is.