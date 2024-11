– Ez volt a harmadik alkalom, hogy kijutottam és versenyezhettem a világbajnokságon – mondta el kérdésünkre ifjabb Bodó László. – Ebben az évben a kvalifikációs körig jutottam az 1 perc 39 másodperces időmmel. Ebből a körből a harminc legjobb idővel rendelkező tűzoltó jutott tovább. De a verseny fejlődését és professzionalizálódását jól mutatja, hogy a harmincadik helyen a döntőbe jutott versenyző ideje is mindössze csak 1:29 volt.

Tűzoltó siker: a dicsőségcsarnokba került a kaposvári tűzoltó eredménye

A versenyfeladatok minden évben ugyan azok. Ifjabb Bodó László elmondása szerint azért, mert így mérhető össze a teljesítmény évről évre. A feladatok között a lépcsőfutás, feltekert tömlő húzása, kezelése és cipelése ugyanúgy megtalálható minden évben, mint például a kalapácshasználat, vagy a bábú húzás. Mindezt mindenkinek teljes menetfelszerelésben kell végrehajtani, vagyis tűzoltó ruhában, bakancsban és sisakban. De kell hogy legyen a versenyzőkön teljesálarc is, és a palack sem hiányozhat a hátukról.

– A közvetítéseken úgy látszik, hogy nagyon meleg van, de szerencsére megúsztuk 27-29 fokkal, ami azért hidegnek sem mondható, de volt már rosszabb is – folytatta a fiatal tűzoltó. – Számomra nagyobb problémát jelentett a hét óra időeltolódás, mert ezen a szinten már sok apróság befolyásolhatja a teljesítményt.

Tűzoltó siker: évről évre keményebb a verseny

Kell is a jó kondíció, mert a versenyfeladatok teljesítési ideje, évről évre drasztikusan csökken. Ifjabb Bodó László elmondta azt is, hogy 2013-ban Európa bajnokságot lehetett nyerni egy 1:43-as idővel. Ma már a döntőbe sem juthat be egy tűzoltó ezzel az eredménnyel. A felkészülések egyre hosszabbak, egyre profibb sportolókká válnak a tűzoltók, de egyre több pénz is áramlik a versenysorozatba a szponzorok által. A kaposvári versenyző úgy gondolja, hogy a tendencia nem áll meg, a következő években egy perc körüli időket kell futnia annak, aki a legjobb akar lenni.

– Ebben az évben különleges célt tűztem ki magam elé – árult el részleteket Ifjabb Bodó László. – Amelyik tűzoltónak sikerül 1 perc 40 másodperc alatt teljesíteni a pályát a felvételt nyer a Lion’s Dan-be, ami egy amolyan dicsőség csarnoka a tűzoltók között. Ezt sikerült elérnem, és nagyon büszke vagyok rá. A következő évek versenyeim természetesen szeretném még tovább faragni az időmet, és újabb sikereket elérni.