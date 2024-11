A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szombat délelőtt tűzmegelőzési bemutatót tartott Siófokon, hogy felhívja a figyelmet a biztonságos ünnepi készülődés fontosságára. – Az ünnepi sütés-főzés során gyakori hiba, hogy a háziasszonyok ijedtségükben vízzel próbálják eloltani a tűzhelyen kigyulladt olajat. Ez azonban a legrosszabb megoldás, hiszen a víz hirtelen érintkezésbe kerülve a forró olajjal hatalmas lángcsóvát eredményez, amely könnyen meggyújthatja a környező bútorokat. Az olaj tüze esetén a legbiztonságosabb, ha higgadtan a tűzhelyre odakészített fedőt tesszük az edényre, így elzárva a tűztől az oxigént – magyarázta Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Az ünnepi időszakban gyakrabban fordul elő tűz a házban

A tűzmegelőzési bemutató során berendeztek egy konténert, amelyen adventi koszorúval, fenyőfával és elborult gyertyával szemléltették, hogyan tud egy apró figyelmetlenség gyorsan tűzvészt okozni. A gyertya lángja könnyedén meggyújthatja a környezetét, gyorsan teret adva a lángoknak.

A bemutató részeként a gyerekek tűzvédelmi tesztet tölthettek ki, ahol a legügyesebbek egy füstérzékelőt nyerhettek. A füstérzékelők kiemelt szerepet kapnak a lakástüzek megelőzésében, hiszen ezek a készülékek már a tűz kezdeti szakaszában jeleznek, így a lakók időben elhagyhatják a házat, és a tűzoltókat is korábban értesíthetik.

Mihályka Szabina elmondta, tavaly az adventi időszakában 22 lakástűz történt Somogy megyében, amelyek között akadt olyan is, amelyet leégett mécses vagy adventi koszorú okozott. A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság bemutatója is arra hívja fel a figyelmet, hogy a tudatos felkészüléssel és a biztonságos szokások betartásával megelőzhetők a karácsonyi lakástüzek.