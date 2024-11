Nagy port kavart Kaposváron, amikor kiderült, hogy 1400 tonna illegálisan lerakott hulladék hever Kaposfüreden az Állomás utcában. Az Olaszországból származó szemetet a kaposvári önkormányzat szállította el a helyszínről, miután megelégelték, hogy nem történt előrelépés az ügyben. Ez volt az egyik legjelentősebb eset az elmúlt években, hangzott el a kaposvári ügyészségi szakmai napon.

A kaposfüredi illegális szeméthegy is szóba került az ügyészségi szakmai napon. Fotó: Muzslay Péter

Jávorszki Tamás elmondta, a leggyakrabban előforduló bűncselekmények a természet- és környezet károsítás, az orvvadászat, az állatkínzás, és napjainkban egyre gyakoribb a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése. Az országos növekedést jóval meghaladják a somogyi statisztikai adatok. Tavaly a korábbi éveknél jelentősen többet, csaknem félszáz esetet regisztráltak a vármegyében. Az idén szeptember 30-ig pedig már 64 bűncselekményt.

Rongáné Srakta Ibolya címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész előadásában arról is beszélt, 2021 márciusa előtt nagyon sok ügyben nem született döntés, azonban miután megváltozott a jogszabály, és egyszerűsödött az eljárás menete, több ítélet is született. – A korábbi jogszabályi környezetben tulajdonképpen csak azt láttuk, hogy jogellenes hulladékelhelyezéses ügyek vannak, de ezek nem vezetnek eredményre – emelte ki Rongáné Srakta Ibolya. – Ahogyan a jogszabályi környezet megváltozott és bekerült az is, hogy 1000 kilogramm, illetve 10 köbméter alapján is meg lehet állapítani a bűncselekményt, azonnal megváltoztak a számadatok. Tehát 2021 után számos elítélés történt főként a fémhulladék leadási, égetési és szállítási ügyekben – mondta a címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész.