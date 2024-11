2025 január 15-tól a hagyományos Ügyfélkapu megszűnik, és modernizált online ügyintézési lehetőségek lépnek életbe. Az Ügyfélkapu+ és a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) alkalmazása kínál majd alternatívát.

Hogyan jelentkezzünk át az Ügyfélkapu pluszra?

Az Ügyfélkapu+ ugyanaz, mint a sima Ügyfélkapu, a különbség csak annyi, hogy az Ügyfélkapu+ lehetővé teszi a kétfaktoros azonosítást. Ez azt jelenti, hogy már nem lesz elég a felhasználónév + jelszó, mert szükség lesz még egy biztonsági kódra a belépéshez. Ez a kód minden belépés alkalmával más lesz és meghatározott ideig lesz csak érvényes. (mint a bankoknál a belépési kód).

Mi az a DÁP?

A DÁP az állampolgárok igényein és elvárásain alapulva leegyszerűsíti az felhasználók és a kormányzat különböző szervei közötti kommunikációt.

A felület használatához regisztrációra van szükség, amit a kormányablakokban lehet elintézni. Csak az első alkalommal kell személyesen bemenni valamelyik kormányablakba, ahol a személyi igazolvány bemutatásával és az applikáción belüli profil létrehozásával már kész is az előregisztráció. A regisztrációnál eSzemélyis távoli azonosítás is elérhető. Amint az aktiválási üzenet megérkezik, és az ügyfél aktiválja is azt, már használhatók az elérhető funkciók.

Gyorsabb ügyintézés Fotó: MW

A rendszert folyamatosan fejlesztik, először az alábbi funkciók elérhetőek: személyazonosság igazolása rendőri igazoltatásnál (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy jogosítvány helyett mobiltelefonon, a Digitális Állampolgár alkalmazásban bemutatott QR-kóddal).

Digitális erkölcsi bizonyítvány igénylése, ami minden eddiginél egyszerűbben, formanyomtatványok kitöltése nélkül, egyetlen gombnyomással igényelhető. A digitális erkölcsi bizonyítvány megjelenik a felhasználó tárhelyén, de a mobilapplikációban is, ahonnan azonnal megoszthatják és továbbíthatják majd.

Személyes adatok megjelenítése az alkalmazásban, ahol egy helyen megtalálhatók az állampolgár személyes adatai, valamint a gépjárművük adatai – ezek hitelesítve letölthetők, illetve továbbíthatók.