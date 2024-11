Az új KRESZ bevezetése minden közlekedő életében nagy változást hoz majd. Az új KRESZ-szabályok mindenkit érinteni fognak. Ahogy arról már beszámoltunk, hamarosan kitolódhatnak a sebességkorlátok, ezzel együtt pedig a követési távolságra vonatkozóan is szabályozás léphet életbe. De már indexelni sem úgy kell majd, ahogy eddig azt gyakorlatban megszokhattad, számolt be róla a vezess.hu.

Az új KRESZ tartogat meglepetéseket!

Fotó: BLKstudio

Az új KRESZ az indexelésben is reformálást tartogat

Ahogy arról a portál ír, Fülöp Ágnes nyugalmazott bíró szerint megjelennek az új KRESZ-ben az irányjelzés időtartamára vonatkozó új részletszabályok. Újdonság lesz az indexelés kapcsán, hogy kanyarodási, sávváltási szándékunkat a művelet előtt legalább 2 másodperccel meg kell kezdeni. Ez azonban nem minden esetben életszerű, vannak kivételes helyzetek is. Például, ha egy kisebb körforgalmat hagyunk el, akkor ez létjogosultságát veszti, hiszen a körforgalomban összesen nem töltünk el 2-3 másodpercet.

Az új KRESZ rögzíteni fogja a cipzár elv szabályozását is. Ez a tevékenység az elmúlt években már egyre jobban működik hazánkban is, de mostantól szabályba is foglalják. Bevezetik a védelmi sáv fogalmát is. Ez a sáv a menetirány szerinti jobb oldali sáv jobb oldali szélét jelenti majd. Ennek kapcsán a későbbiekben lesznek még részletes szabályok. Talán a legfontosabb, hogy ezt a sávot jellemzően a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik igénybe. Ennek következtében kicsit átalakul a jobbra tartás fogalma is. Az új KRESZ a jobbra tartás helyett „elismeri” majd a „középen haladás lehetőségét”.

A járművek kivilágítása kapcsán is lesz érdemi változás. Ez minden járművezetőt érinteni fog. Mint írták, a tervezet szerint az új KRESZ bevezeti a „valamennyi járműre vonatkozó mindenkori kivilágítás kötelezettségét, kötelezővé teszi a távolsági fényszóró használatát lakott területen kívül a láthatóság korlátozottsága esetén.