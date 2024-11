Ebben a korban is lehet tartalmasan élni, még ha a megváltozott körülmények miatt azért vannak nehéz napjaink is – hangzott el Vitkai Sándorné visszatekintésében a Vasas Szakszervezet Somogy Vármegyei Nyugdíjas Alapszervezetének Kaposváron tartott taggyűlésén. Hogy a 134 fős társaság remek közösséget alkot, azt az örömteli találkozások és a jó hangulatú beszélgetések is alátámasztották.

Újraválasztották a vezetőséget a vasasoknál

Fotó: Varga László

Ez különösen a nagyszámú özvegy és egyedülálló számára fontos, a társak hiányát ugyanis az egykori munkatársak és barátok, nem utolsósorban pedig a remek programok igyekeztek enyhíteni. Ez utóbbiakból pedig az elmúlt öt évben sem volt hiány – derült ki az alapszervezet vezetőjének beszámolójából, aki részletesen is szólt a legsikeresebb rendezvényekről. Azt is elmondta, hogy kevés bevételük a tagdíjakon kívül csak néhány támogatótól van. A taggyűlésen mind az öt korábbi vezetőségi tagot újraválasztották. Végül az 50-60-70 éves szakszervezeti tagságért adtak át jutalmat, köztük a legrégebbi tagoknak, Horváth Győzőnének és Gelencsér Józsefnek, a kerek évfordulós születésnaposok pedig emléklapot kaptak.