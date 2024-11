Majd egy évszázad elhallgatott fájdalmát, kibeszéletlen keserűségét vitte magával Lipkovits Tibor, a kaposvári zsidó hitközség egykori világi elnöke, aki a Somogyi Fotóklub alapító tagjaként, fotósként is ismert volt. 98 esztendő adatott e halk szavú férfinak, s abban a sírkertben búcsúztatták a minap, melynek rendbehozataláért évtizedekig küzdött. 77 éven át élt a vármegyeszékhelyen. Felesége, Edit az auschwitzi haláltáborból menekült meg. Az egykori lágerlakóról Bekes József készített megrendítő alkotást. A Városháza dísztermében zajló filmpremier hangulatát, a színészek tolmácsolta felkavaró szövegek üzenetét örökre őrzi a díszbemutató közönsége; köztük jómagam.

A házaspár otthonában vagy negyedszázada jártam, hogy táborlétről, zsidóságról kérdezzem Tibort, hiszen a zsidóság „egyszerre jelent vallást, egy népet, továbbá az Ószövetség megszentelt földjét”, ahogy Alain Besancon, a tavaly elhunyt francia történész summáz A század vétke című munkájában. A házigazda íróasztalán A bori halálút regénye Palásti Lászlótól és a Töredék, amelyben Radnóti utolsó hónapjainak krónikáját adta közre Kőszegi Ábel. A bori tábor a kapocs a költő és Tibor között; egy ideig együtt szenvedtek, így akár közösen is kántálhatták a Töredéket:

Oly korban éltem én e földön,/mikor ki szót emelt, az bujhatott, /s rághatta szégyenében ökleit,/az ország megvadult s egy rémes végzeten /vigyorgott vértől és mocsoktól részegen.

A munkaszolgálatról szinte filmszerűen mesélt. Budapesten érte az első sokk; a németek bejövetelét követően 3 hétre fölvarratták velük a sárga csillagot, majd Vácra hívták be, s több mint 3 ezer társával bevagonírozva vitték a jugoszláviai Borba. A már ott lévő, csonttá-bőrré fogyott, szakadt, mocskos ruhában levő zsidókat felszíni rézbányában dolgoztatták.

– Mi vasutat építettünk, s a németek betartották a 12 órás munkaidőt, ám a tábor magyar vezetői vasárnapra is kitaláltak valamilyen munkát, így csak délután jutott idő tisztálkodásra, pihenésre. Ilyenkor készíthettünk egy kis kukoricakását – emlékezett. – Néhány társammal 1944 szeptemberében egyik hét végén megkerestük Radnótit a Berlin lágerben. Csak annyit tudtunk róla, hogy egy magyar költő is idekerült. A rendkívül szótlan, szomorú tekintetű Radnótit kértük: olvassa fel néhány versét, de nem vállalta, nehogy lázítás vádjával tovább súlyosbodjon a helyzetünk, mert a legkisebb „vétségért” is kétszer 2 óra kikötés járt, hátra csavart kézzel.