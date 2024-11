Az avatóünnepségen a sportágak képviselői hosszú sorokban vonultak be a küzdőtérre, volt olyan egyesület, melyik 3 csoporttal is érkezett, összesen 19 csapat töltötte meg a küzdőteret. Ludas László polgármester köszöntőbeszédében elmondta, 24 éve volt az első megnyitó, amit most is tarthattak volna, hisz a falakon kívül mindent felújítottak. – Kicserélték a nyílászárókat, a tetőszerkezetet, megújult a küzdőtér és hőszigetelést kapott az épület összesen 220 millió forintból – tette hozzá a polgármester. – Ha vigyázunk az állagára, remélhetően ismét kibír 24 évet.

Fotók: Györke József

Ludas László arra kérte a jelenlévőket, jöjjenek és minél többen lépjenek be a sportolók táborába. Szerdán este koncerttel folytatódott az ünneplés. A két rocklegenda: Vikidál Gyula és Varga Miklós adott koncertet.