Itt az ősz, jellemzően a faültetés ideje. Egyre több felhívás, figyelmeztetés jelenik meg környezetünk megóvása érdekében, s ezekben arra is figyelmeztetnek/kérnek bennünket: ültessünk fát, bokrot, cserjét, s a fák közül is, ha lehet, gyümölcsfát. Természetesen rengeteg tippet is kapunk, hogy mindezt hogyan is csináljuk. Ha az elhatározás megszületett, akkor jelenik meg a következő kérdés: hova is ültessük a növényt? Mert ugye az az ültetés pillanatában általában kicsi, s egyelőre nehéz elképzelni, hogy mekkora lesz, ha megnő. Ebből aztán következik a zsúfolt kert, amely persze sem a gyümölcstermőnek, sem a díszfának nem jó, de következhetnek modern fülemüleperek is, ha nem kellő távolságra ültetjük például a szomszéd telektől a növényt.

Kisokosok persze ebben az ügyben is vannak, de ritkán veszik figyelembe ezeket a nagyokosok! Tény, hogy egyszer, s mindenkorra érvényes ültetési távolságrend nincs. A helyi önkormányzatok önálló rendeletben, vagy éppen a helyi építési szabályzatban rendelkezhetnek az ültetési, telepítési távolságokról, de a lehetőséggel számos település nem él. Ennek hiányában pedig elvileg a telken bárhol ültethető fa. Elvileg!

Mert ugyanis van egy talán mindennél fontosabb feltétel: nevezetesen a növény (kifejlett állapotában sem) zavarhatja a szomszédos ingatlan tulajdonosát, használóját. Ez így pedig egy tökéletes gumiszabály, mert igencsak eltérő, hogy éppen kit és mi nem zavar. Itt ugyanis szóba jöhet az árnyékolás, a kilátás zavarása, a telekre átnyúló ág, az épület alá növő gyökerek, netán az épületre ráhajló ágak, vagy éppen az épületen végzendő felújítási munkát akadályozó növényzet.

Vagyis aki jót akar magának, mielőtt ültet, előtte tájékozódik, hogy van-e érvényes, erre vonatkozó önkormányzati rendelet. Ha nincs ilyen, akkor pedig vegyük elő a növényhatározót, s abból szinte minden fontos tudnivaló kiderülhet. Például az is, hogy magánterületen 1,5 méternél alacsonyabb sövény, bokor a telekhatártól 0,5 méterre, épülettől 2 méterre ültethető. 1,5 méternél magasabb sövény, bokor és 4 méternél alacsonyabb fa a telekhatártól 2,0 méter, épülettől 3 méterre kerülhet. Egyéb fa a telekhatártól 3,0 méterre, épülettől 4 méterre telepíthető, ám a diófa és a magasra növő, terebélyes fák a telekhatártól legalább 5 méterre, épülettől 7 méterre ültethetők. S az sem árt, ha telepítés előtt konzultálunk a szomszéddal is. Hátha emlékszik majd rá, hogy annak idején miben is egyeztünk meg!



Kisokosok e témában is vannak, csak a nagyokosok nem veszik figyelembe.