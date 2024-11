Elszaporodtak az online térben vadászokat ért atrocitások. Én is hallottam már többször, hogy hobbigyilkosnak nevezték az erdőt járó természetvédőket, s voltak ennél sokkal rosszabb megnyilvánulások is. Az internetes platformok melegágyai az ilyen vélemények képviselőinek. Sajnos az emberek csak keveset tudnak arról, hogy a nimródok mit tesznek az erdőért. A vadászat nem célba lövés és nem is drága felszerelések divatbemutatója, a vadász feladata az állomány szabályozása, szinten tartása, javítása. Ha kell, részt vesz magasles építésben, ha kell erdei utakat készít, takarmányt visz ki a szórókra. De ha a helyzet azt kívánja, összeszedi a természetbe, erdő szélére kiszórt hulladékot.

Vadász volt az is, aki segített a bajba jutott lábodi szarvasnak

Azzal pedig sokan nincsenek tisztában, hogy ha vadászat nem lenne, nehéz lenne learatni a búzát, amelyből előbb liszt, majd jó esetben kenyér lesz. Megértem, ha valakinek érzékenyebb a lelke, léteznek számomra is nem tetsző dolgok, de ettől még nem kell gyűlölködni. Az én szememben a valódi vadász mindig is a legnagyobb természetvédő marad.

Ugyanúgy kultúránk része a vadászat, mint a pörkölt vagy a kalocsai hímzés. Szerintem a mai, modern ember annyira eltávolodott már a természettől, hogy a valóságtól is elrugaszkodik, és nem lát tovább a panelházak erkélyénél. A virtuális világban pedig könnyen nyilváníthat véleményt bárki név nélkül, következmény nélkül is. A vadász is ember, éppúgy mint a bántalmazó! De a jobbik fajtából való, hiszen ő az, aki segít a lábodi erdőben bajba jutott dámszarvasoknak, ha épp arra van szükség.