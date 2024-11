A minap attól volt hangos az online tér, hogy lábodi vadászok segítettek két dámbikának, akik agancsa a nagy barcogás alatt úgy összeakadt, hogy nem tudtak szabadulni a szerelmi viszályból. Akkor mindenki a nimródokat dicsérte, mondván, milyen szép dolog, hogy ott segítenek az erdőben, ahol kell.

Vadászok segítenek, ha baj van.

Persze nem csak ilyen véleményeket lehet olvasni az interneten, vannak csoportok és közösségi oldalak, ahol abból űznek sportot a felhasználók, hogy a vadászokat szidalmazzák. Sőt az sem ritka, hogy kifotózzák az általuk bűnösnek vélt profilokat. Ezért az Országos Magyar Vadászkamara figyelemfelhívó anyagot tett közzé.

– A vadászkamarának az a dolga, hogy képviselje és védje a tagságot és miután több tagtól érkezett kérdés, mert járatlanok jogi, adatvédelmi kérdésekben, közzétettük pontról-pontra, mit tehetnek olyan esetben, ha online zaklatás áldozataivá válnak, mondta kérdésünkre Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) szóvivője. Az utóbbi tíz évben rendszeresen felmerül a probléma, de ennyire intenzíven mint az utóbbi hónapokban eddig nem jelentkezett – tette hozzá.

Nem általános a tiltakozás

Több kifogást megfogalmaztak a hozzászólók a kotorékozás – ami egyébként engedélyezett vadászati módszer – gyakorlatával szemben. – Lehet annak rossz és jó gyakorlata is éppen úgy, ahogy az állatmentő telep is működhet jól vagy rosszul. Megértjük, hogy van egy olyan része a szakmának ami másnak sértő lehet, de itt nem arról van szó, hogy cukinak tartjuk e az állatokat, ez szubjektív megítélés lenne, jegyezte meg Földvári Attila.

S, habár sok a negatív hang a világhálón, hazánkban mégsem ez a vélekedés az általános. Az Országos Magyar Vadászati Védegylet megrendelésére 2019-ben készült egy reprezentatív felmérés, amely szerint a magyar lakosság nagy többsége nem ítéli el a vadászatot, viszont meglepően tájékozatlan a témában.

A lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása a vadásztársadalom célja, így az OMVK is ezt teszi a somogyi minta alapján ma már országosra nőtt Ismerd meg a vadászokat mozgalommal, a vadásznapokkal, valamint szakmai kiállításokkal is.