Konferenciával ünnepelték a Sürgősségi Betegellátó Centrum létrehozásának húszadik évfordulóját a Kaposi Mór Oktató Kórházban. A rendezvényen a történeti áttekintés mellett szó esett a sürgősségi betegellátás legnagyobb kihívásairól, és többek között a várólistákról is.

A várólistákat nem a sürgősségivel rövidítjük!

Fotó: Kovács Tibor

A témáról Varga Csaba az osztály egyik alapítója beszélt, aki előadásában felidézte: annak idején úgy érkezett az intézménybe, hogy egy kész osztályt kap, de csak szerkezetileg volt kész, hiszen akkor még cementeszsákok is éktelenkedtek a betegforgalmi helyiségekben. Mára ez nyilván megoldódott, de minden egészségügyi intézményt érintik a munakerőhiány okozta problémák, ahogyan a megfelelő finanszírozás is sok esetben gondot jelent.

Bár Varga Csaba felhívta a figyelmet arra is, hogy 2016. óta a terület finanszírozása sokat javult. – A hármas szintű, jól működő sürgősségi osztály jelentős normatívát kap működésre, ami nem olyan rossz, főként, hogy a legtöbb kórházban a sürgősségi osztályt "drága gyerekként" kezelik, mondta előadásában a kaposvári orvos.

Fotó: Halfpoint

Beszélt arról is, hogy az elöregedő társadalom problémája a sürgősségi betegellátást végző egészségügyi szakembereknél csapódik le, sok az idős beteg, akik egyre súlyosabb problémákkal fordulnak a sürgősségi osztályokon dolgozók kollégákhoz. Ahogyan azt is csak kevesen értik meg, hogy a sürgősségi nem betegfelvételi osztály és, ha valaki nem akarja kivárni a sorát egy kivizsgálásra, szakrendelésre akkor nem ide kell bemenni és a régóta fennálló panaszokat akutként feltüntetni. Ez egy általános probléma, ahogy a várólisták hosszúsága is egy az egészségügy egy megoldásra váró feladata.

Az akut ellátásra ugyanis adott esetben égető szükség van, elég ha a Covid-19 járványra gondolunk, amikor bebizonyosodott, hogy a sürgősségi betegellátás elemi érdek.

Az első magyar Covid beteg jelentkezése utáni évben országosan 1 millió 300 ezer beteg jelentkezett a sürgősségi osztályokon, ami azóta is emelkedik. Azt látjuk, hogy az 1-es és 2-es szintű sürgősségi osztályokon extrém betegszám emelkedés tapasztalható és egyre súlyosabb panaszokkal fordulnak hozzánk a páciensek

-jegyezte meg Varga Csaba.