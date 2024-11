Eddig tucatnyi embert oltott be idén influenza elleni védőoltással Várkonyi Andrea kaposvári háziorvos. A Cseri úton lévő rendelőbe 150 vakcinát rendeltek ebben a szezonban. A praxishoz tartozó csaknem 1500 beteg egyharmada jogosult arra, hogy kérje az oltást, az előzetes „felmérés” alapján azonban vélhetően elég lesz a rendelt mennyiség. Várkonyi Andrea portálunknak elmondta, főként olyan időseket oltanak be, akiknek többféle betegségük van. Leginkább azok kérik a vakcinát, akiket az elmúlt években is beoltottak már.

Hajdu Xénia Búzavirág utcai rendelőjébe 80 betegnek elegendő védőoltás érkezett október végén. A háziorvos érdeklődésünkre elmondta, a koronavírus-járvány előtti időszakban nagyon népszerű volt az influenza elleni oltás, utána viszont azt tapasztalta, hogy erősen visszaesett az érdeklődés. – Javasoljuk mindenkinek, főként azoknak, akiknek többféle betegségük is van, hogy éljenek a lehetőséggel és oltassák be magukat – hangsúlyozta Hajdu Xénia. – A védőoltást csak egészségeseknek szabad beadni, ezért ha valakinek felső légúti panasza van, náthás, fáj a torka, akkor nem lehet. Aki azonban él a lehetőséggel, nála két hét alatt kialakul a védettség. Ez nem azt jelenti, hogy a beoltott nem lehet influenzás, csak enyhébbek lesznek a tünetei és gyorsabban meggyógyul – tette hozzá.

Dús István kiskorpádi háziorvos lapunknak elmondta, egyelőre nincsen nagy érdeklődés a védőoltások iránt. Ez köszönhető a koronavírus-járvány időszakának is, mert utána kezdett el csökkenni az érdeklődők száma. Kiemelte, mindenkinek ajánlja az oltási lehetőséget, főleg az időseknek, de sajnos kevesen élnek vele.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) megkeresésünkre azt közölte, az influenza elleni oltóanyag az ország egész területén elérhető a háziorvosi praxisokban és a foglalkozás-egészségügyi orvosoknál. Tavalyhoz hasonlóan idén is 949 ezer ingyenes adag áll rendelkezésre a három évesnél idősebb kockázati csoportba tartozóknak. Hozzátették, novemberben és decemberben érdemes beadatni a vakcinát, hogy januárra a járványszintig megfelelő legyen a védettség.