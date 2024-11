Csurgón és Tabon is tárt karokkal várták őket

Stikel János azt is hangsúlyozta lapunknak: noha az önkormányzati választásokon Csurgón és Tabon polgármester-váltásra került sor, azonban az új városvezetők is remek házigazdái voltak a gáláknak, mint ahogy kiváló munkát végzetek a rendezésben közreműködő tagszervezetek képviselői is. Összességében az idősek hónapja keretében megtartott négy gála színvonalas, tartalmas, szórakoztató és jól szervezett volt – zárta mondandóját a somogyi nyugdíjasszövetség elnöke. A rendezvényeken versenyek díjazására és elismerések átadására is sor került: az előbbire Taszáron, míg az utóbbiakra a gálákon került sor. A Szövetségben a szépkorúakért díjat öten, míg a Szövetség díszoklevelét tizenheten kapták, és valamennyi fellépő emléklapot is vehetett át a szövetség elnökétől.