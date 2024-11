Cura számos olyan munkavállalóval találkozott, akik már hosszú évek, vagy akár évtizedek óta „salvások”. Voltak, akik csomagolással, mások postai adminisztrációval vagy élelmiszerek lejárati idejének ellenőrzésével foglalkoznak, és olyan is akadt köztük, aki pénzügyi területen értékpapírokkal dolgozik. Ami összeköti őket, hogy kapcsolatuk az Alapítvánnyal elhelyezkedésük után is megmaradt: a rendszeres programoknak köszönhetően igazi közösséget alkotnak, ahol értékes kapcsolati hálók, barátságok és szerelmek is szövődnek.

„A XXI. század egyik legnagyobb problémája az elmagányosodás. Ebben a közösségben azonban nemcsak munkahelyeket, hanem évtizedes kapcsolatokat is építenek. Ez pedig gyakran a nem fogyatékkal élők körében is hiánycikk” – jegyezte meg az argentin művész.

„José Cura látogatása mindig inspiráció számunkra – tette hozzá Vég Katalin, a Salva Vita ügyvezetője. – Az alapítvány több mint három évtizede dolgozik azon, hogy a megváltozott munkaképességű emberek is megtapasztalhassák, mit jelent egy biztonságos munkahely és az önállóság érzése. Segítjük őket az ügyintézésben, önéletrajzok megírásában, próbainterjúkkal készítjük fel őket, és a munkakeresésen túl támogatást nyújtunk az önálló életvitel kialakításában. Az, hogy José ötödik alkalommal tér vissza hozzánk, nemcsak a támogatásáról, hanem az elkötelezettségéről is tanúskodik.”

A Salva Vita céljainak megvalósítását segíti a decemberi 3-i koncert is, ahol a program gerincét az argentin zene adja majd. Többek között felhangzik majd – hazánkban először – Cura saját, a COVID alatt írt gitár concertója, vagyis a művész nemcsak énekesként és karmesterként, de zeneszerzőként is szerepet vállal. A koncert másik különlegessége lesz, hogy Cura együtt énekel majd a Parafónia Zenekarral is, amely középsúlyos értelmi fogyatékkal élő zenészekből áll.