A kaposvári mozi hosszú ideje készült valami igazán különleges dologgal meglepni kaposvári közönségét. A mozi indulásakor bevezetett Christe VIVE audio technológia gyorsan a nézők kedvence lett, ezért úgy döntöttünk, hogy egy hasonlóan kivételes újítással bővítjük szolgáltatásainkat – kezdte Szabó Krisztián, a KULTIK Mozihálózat ügyvezetője. – Tavaly ezért kerestük meg a Cinefor céget, akik kifejezetten mozis fotelek gyártásával foglalkoznak, és már korábban is több sikeres projektet megvalósítottak velünk. Az ÚJ KULTIK VIP székeket szakemberek tervezték, kifejezetten a mi igényeink alapján. A maximális kényelmet az ergonomikusan tervezett dönthető háttámla és a lábtartó biztosítja, emellett a karfába épített pohártartó és USB csatlakozó is növeli a komfortot. Összesen 21 VIP fotelt helyezünk el a 2-es és a 3-as teremben, melyeket először a Gladiátor II premierjén, november 14-én próbálhatnak ki nézőink – folytatta.

Hozzátette, bár igyekeztek titokban tartani mindent, a szemfüles látogatók már felfedezhették foglalási rendszerükben az új VIP lehetőséget, már napok óta lehet jegyet venni ezekbe a különleges fotelekbe például az Azariah film és a Gladiátor II előadásaira.

A felújítás során azonban nem csak az új VIP székekkel készülünk. A mozi előtere is megújul, hogy még szebb környezetben fogadhassuk látogatóinkat. Ezenkívül azon is dolgozunk, hogy csökkentsük ökológiai lábnyomunkat, ezért hagyományos plakátjaink számát mérsékeljük, és új LED kijelzőket telepítünk az előtérbe. Bízunk benne, hogy látogatóink értékelni fogják a megújulást, és továbbra is örömmel térnek vissza hozzánk – zárta az ügyvezető.