Ahogy korábban megírtuk, a kaposvári Kultik Mozi új szintre emeli a filmnézés élményét: VIP székekkel bővítették termeiket, hogy a vendégek még kényelmesebben élvezhessék a filmeket.

Teszteltük a VIP székeket Fotó: Klein Péter

Telefont is tölt a VIP szék

A székek nemcsak roppant kényelmesek, hanem több fokozatban dönthetők, így mindenki megtalálhatja a számára legideálisabb pozíciót. Emellett telefontöltési lehetőséget is biztosítanak, legyen szó vezetékes vagy vezeték nélküli megoldásról.

Ezek az újítások garantáltan egy magasabb szintre emelik a kikapcsolódást a kaposvári moziban.

Akár már az Azariah vagy az új Gladiator II filmeket is élvezhetik az új luxus fotelekben is, de figyelni kell, mert jegyfoglalásnál külön ki kell választani.

Mi is elmentünk és kipróbáltuk: