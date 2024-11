A földön, a sátrakban, de még a polcokon is színesedtek a virágok az egyik kaposvári kertészetnél. A Keleti temető közelében lévő üzletnél zömében saját termelésből származó virágokat árultak. Venczel Nóra kertészeti vezető lapunknak elmondta, 13 ezer krizantémmal készültek az idei mindenszentekre, árvácskából pedig korábban 23 ezer tövet adtak el. Venczel Nóra hozzátette, tavalyhoz képest nem emeltek az árakon. A cserepes virágokat 450 forinttól, a nagy virágú szálas krizantémokat 800 forintért kínálják. A legnépszerűbb szín továbbra is a fehér.

Csepregi Józsefné is beszerezte már a temetői virágokat. A kaposvári asszony lapunknak elmondta, a halottak iránti tiszteletet fontosabbnak tartja a síron lévő díszeknél, ettől függetlenül azért mindig széppé teszi hozzátartozói nyughelyét. Bene Józsefné is minden virágot megvásárolt már. Érdeklődésünkre elmondta, nagyon sok sírt kell gondoznia. A közeli hozzátartozók sírjára élő, cserepes virágot vásárolt, darabonként 1800 forintért. Tartja a régi szokást és gyertyát is gyújt az elhunytak emlékére, ami tovább emeli a költségeit. – Azt vettem észre, hogy minden többe kerül, mint egy éve, idén körülbelül 25 ezer forintot költöttem el – mondta.

Tengernyi virág között.

Fotó: Lang Róbert



A kaposvári Nagypiac is virágba borult. Szalai Erzsébet standjánál kisebb és nagyobb fejű krizantémot egyaránt be lehetett szerezni. Előbbit 500, utóbbit 800 forintért kínálta.

Nagyjából fele-fele arányban keresik az élő és a művirágot ilyenkor

– mondta a vállalkozó. – A műtál 4500 forintba, az élő virággal díszített, melyben három szál nagyobb krizantém van, 5000 forintba kerül. Sajnos drágultak az alapanyagok, ezért kénytelen vagyok tavalyhoz képest 50 százalékkal többért adni mindent – tette hozzá Szalai Erzsébet.

Tele a parkoló

Egész héten nagy volt a forgalom a kaposvári sírkertek környékén. A Keleti temetőnél szerda délelőtt csak lépésben lehetett haladni. A temetőlátogatók közlekedését a cukorgyárhoz menő teherautók és kamionok is nehezítették. Parkolóhelyet sem volt egyszerű találni, éppen ezért sokan a szomszédos bevásárlóközpont parkolójában hagyták járművüket. A falusi temetőket is sokan keresték már fel ezekben a napokban, az igazán nagy forgalomra azonban mindenszentekkor, pénteken és halottak napján, szombaton számítanak majd.