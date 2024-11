A Virágos Magyarország népszerűségét jól mutatja, hogy az idén is közel négyszáz helyi közösségtől érkeztek a pályázatok a megméretés több mint 50 kategóriájára. A kertész- és tájépítész mérnökökből, várostervezőkből és turisztikai szakemberekből álló önkéntes szakmai zsűri értékelése nyomán idén közel 80 szakmai elismerést vehettek át a díjakat felajánló minisztériumok és szakmai szervezetek képviselőitől a települések vezetői.

Kihirdették a Virágos Magyarország győzteseit

Fotóillusztráció : Gazdag Mihály

A Virágos Magyarország fontos törekvése a települések élhetőbb, fenntarthatóbb zöldfelületeinek kialakításán túl az is, hogy ezáltal növelni tudják a turisztikai vonzerejüket és erősítsék a pozitív országképet. Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója a díjátadó gálán hozzátette: – ez a verseny egyúttal kiváló fórum a turizmusban is kihívásként jelentkező zöld átállás legjobb helyi gyakorlatainak bemutatására és népszerűsítésére. Inspiráló volt megtapasztalni, hogy milyen innovációkat és kreatív megoldásokat alkalmaznak a települések közösségei a kedvezőtlen éghajlati hatások ellensúlyozására, amelyekkel a környezeti és társadalmi fenntarthatóságból is követendő példát mutatnak. Mindez azért is örvendetes, mivel ez egyre fontosabb, utazási döntést befolyásoló szemponttá válik.

A november 22-i díjkiosztó gálán a nagyvárosi kategóriában Nyíregyháza, a 30 ezer lakosnál kisebb városok közül pedig Nagyatád képviselője vehette át a fődíjat. Gyenesdiás lett a legvirágosabb ezer fősnél népesebb falu, míg Hidvégardó a legkisebb lélekszámú települések kategóriában aratott győzelmet. Budapesten pedig a XI. kerület érdemelte ki Budapest Főváros Fődíját.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) és a Virágos Magyarország Szervező Bizottsága különdíját város kategóriában Békéscsaba, község kategóriában Szálka érdemelte ki, míg a Fővédnöki díjat Gógánfa kapta. A Miniszterelnöki Kabinetiroda Dunakeszit díjazta a városok, Balatonszemest a pedig falvak között. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium öt kategóriában hirdette ki a „Virágos Önkormányzatért” díj idei győzteseit: Kecskemétet, Cigándot, Nagylókot, Tivadart és Budapest XVII. kerületét. Az Agrárminisztérium által felajánlott elismerést a városok közül Szentes, a falvak közül Császár vihette haza. Ezeken felül számos további díj talált gazdára, és több határon túli településnek is járt elismerés.