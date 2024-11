Amióta visszaválthatók lettek az üveg- és PET-palackok, a kukák tartalma szó szerint kincset ér. A hulladékgyűjtőkben most már nem csak szemét lapul – hanem készpénz is, amit többen felismertek. De vajon jogszerű-e, ha valaki a közterületi kukákból próbálja meg összegyűjteni ezeket a visszaváltható palackokat? A Sonline.hu kérdésére a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság most tisztázta, mi számít szabályosnak, és mikor léphetnek közbe.

A visszaváltható palack nem szemét, hanem bevételi forrás!

Fotó: MW

Kié a kukában talált visszaváltható palack?

A törvény szerint a kuka tartalma nem gazdátlan: minden hulladéknak van tulajdonosa. Ez biztosítja, hogy a szemetet ne hagyhassa bárki elhanyagolva, és az újrahasznosítási folyamatok zökkenőmentesen működhessenek. De mi történik akkor, ha valaki ezt a rendszert úgy "segíti", hogy a kuka mélyéről menti meg a visszaváltható palackokat? A rendőrség szerint ez a tevékenység nem problémás, amíg kulturáltan történik.

– Aki ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a lehető legtöbb hulladék visszakerüljön a körforgásba újrafeldolgozásra, nem büntetést, hanem köszönetet érdemel – áll a válaszukban.

Mikor kezdődnek a gondok?

A békés palackgyűjtés nem bűn, de ha valaki úgy érzi, hogy a kuka tartalmát csak egy "kuka-rögbi" meccsen lehet megszerezni, az már más lapra tartozik.

– Az intézkedéssel csak annak kell számolnia, aki nem a társadalmi együttélés szabályai szerint viselkedik: kiborítja a kuka tartalmát, megrongálja a tárolót, vagy zavarja a lakóközösséget – írja a rendőrség.

Más szóval, a kuka rendje szent és sérthetetlen. Az átgondolatlan viselkedés viszont nem marad következmények nélkül.

Hősök vagy bajkeverők?

A rendőrség szerint a cél a társadalmi normák betartatása, nem pedig az ártalmatlan gyűjtögetők üldözése.

– A békés, másoknak kárt nem okozó állampolgárok tevékenységét nem minősítjük társadalomra veszélyesnek – teszik hozzá. Ez azt jelenti, hogy aki csendben gyűjti a palackokat, az nem bűnöző, hanem a fenntarthatóság csendes bajnoka.

A palack gyűjtés tehát nem tiltott, de ne feledjük: a kuka nem aranybánya, és a palackot gyűjtő sem Indiana Jones. Ha azonban követi a szabályokat, nyugodtan érezheti magát úgy, mint a környezetvédelem szuperhőse – csak a kalandok közben hagyja otthon az ostort!