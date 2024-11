Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának (VMSZ) elnöke, és Raak Benedek, a Magyar Önkéntes Liga képviselője nemrég tértek vissza Kenyából, ahol két napot töltöttek a Hungary Helps program keretein belül, és a Viktória-tó Barátai Társaság (OSIENALA) meghívására. Látogatásuk célja az volt, hogy megalapozzák egy új vízimentési rendszer kiépítését a tó nyugati partján.

A Viktória-tó partja: egy gyönyörű táj, ahol a balatoni vízimentők rendszere életeket menthet.

Forrás: Bagyó Sándor

A kenyai Viktória-tó nyugati részén évente több mint száz ember veszíti életét vízi balesetekben. A tó partján semmilyen szervezett mentési rendszer nem működik, így a balesetek áldozatainak többsége esélyt sem kap a túlélésre. Ezen szeretne változtatni a magyar csapat, akik a Balatonon szerzett tapasztalataikat osztják meg a helyiekkel.

Hogyan indult a kapcsolat?

Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának (VMSZ) elnöke, és Raak Benedek, a Magyar Önkéntes Liga képviselője hosszú előkészítés után érkezett meg Kenyába. A kapcsolatfelvétel a Viktória-tó Barátai Társasággal (OSIENALA) hónapokig tartó egyeztetések eredménye volt. „Olyan szervezetet kerestünk, amely elkötelezett, megbízható, és hajlandó együtt dolgozni velünk. A Viktória-tó Barátai pontosan ilyenek” – mondta Bagyó Sándor.

Az OSIENALA és a magyar vízimentők közösen dolgoznak a Viktória-tó biztonságosabbá tételén, életeket mentve

Forrás: Bagyó Sándor

A magyar csapat a Hungary Helps program támogatásával utazott ki, hogy a helyszínen ossza meg tudását a vízimentésről és a rendszer kiépítéséről. Bagyó Sándorék két napot töltöttek Kenyában, mely során hasznos eszmecserét folytattak a helyi szervezet tagjaival, és megalapozták a későbbi együttműködést.

Mit tanítanak a balatoni vízimentők a helyieknek?

A magyar vízimentők nem csupán a mentési technikák alapjait, hanem egy komplett rendszert mutattak be a kenyai partnereknek.

A látogatás során a következő fő területeken segítették a helyieket: A vízimentési alapok és eszközhasználat.

Oktatási programok megtervezése helyi fiatalok számára.

A mentési hálózat kiépítésének lépései.

– A célunk, hogy ne csak a vízimentési alapokat adjuk át, hanem egy olyan rendszert is, amely önállóan működhet a jövőben. Nem halat adunk, hanem megtanítjuk őket halászni – fogalmazott Bagyó Sándor.

A magyar vízimentők évek óta dolgoznak a Balaton biztonságáért, egész évben készenlétben állva. A Balatonon munkájukról mi is többször írtunk: legyen szó fürdőzőkről, hajózási balesetekről vagy viharos időjárásról, a vízimentők minden helyzetben gyorsan és szakszerűen reagálnak. Most ezt a tudást és hozzáállást osztják meg a Viktória-tónál, ahol évente több mint száz halálesetet okoz a mentés hiánya.