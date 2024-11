Az Oktatási Hivatal (OH) honlapján elérhetők a felvételi vizsgát előírt középiskolák adatai, valamint az az elektronikus keresőfelület, amelyen a középfokú intézmények felvételi tájékoztatói és a meghirdetett tanulmányi területek találhatók. A középfokú intézmények az utóbbi hetekben közzétették felvételi tájékoztatójukat a 2025/2026-os tanévre - tájékoztatott csütörtökön a KSZC. Ha egy tanuló februárban olyan képzés valamelyikébe is be kívánja adni felvételi jelentkezését, amelyhez felvételit írt elő a képző intézmény, mindenképp részt kell vennie a központi írásbeli vizsgákon. A Kaposvári Szakképzési Centrum azt is közölte: a jelentkezést december 2-ig, ahhoz a vizsgaszervező középiskolához kell benyújtani, amelyben a felvételiző a vizsgáit meg kívánja írni. A vizsgát a tanuló bármely vizsgaszervező intézményben megírhatja, függetlenül attól, hogy a későbbiekben tervezi-e benyújtani a felvételi kérelmét az adott intézménybe vagy sem.

A tanulót a központi írásbeli vizsgára az erre szolgáló űrlap kitöltésével, és a kiválasztott vizsgaszervező intézménybe történő továbbításával a szülőknek kell jelentkeztetni. A jelentkezés benyújtható elektronikusan, Ügyfélkapu azonosítást követően, vagy hagyományosan papír alapon.

- Somogyban nyolc helyszínen írhatják meg a felvételi vizsgát a diákok - számolt be szakképzési centrum. - A középfokú felvételi központi írásbeli vizsgát szervező intézmények listája itt elérhető.

A központi írásbeli vizsga egységesen 2025. január 18-án, 10:00 órától kerül sor.