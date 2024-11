Mozart G-dúr miséjét adta elő a minap a kaposvári Szent Margit-templomban a szegedi dóm Szent Gellért kórusa és zenekara; a szólókat az Operaház művészei énekelték. A mű tételei a szentmisébe illesztve csendültek fel a Liszt-díjas orgonaművész, Szamosi Szabolcs vezényletével. Rumszauer Miklós plébános summázatként azt mondta: receptre írná fel mindenkinek a zenehallgatást, s arról is szólt: meggyőződése, hogy ekkor nem lenne ennyi depressziós, lelki beteg a világban. Ő recept nélkül is ezt teszi; naponta meghallgat egy-egy áriát. A képzőművészet mellett lételemévé vált a zene, amelyért mindenkor képes áldozatot hozni. Azért is, hogy időről időre nagy formátumú előadókat mozgósítva, maradandó zenei élménnyel ajándékozza meg a hívőket és a potenciális hívőket, a keresőket, itt a vármegyeszékhelyen.

Receptre írná fel a zenehallgatást lelki bajok ellen a plébános

Az adventi idő előtt különösen jólesett lelkünknek a gyönyörű Mozart-muzsika. Mozart műve arra is rádöbbentett sokakat: az Úrjövet, a várakozás időszakában sok feladat vár ránk. Keresni és felfedezni másokban, de önmagunkban is a fényességet. Mindez könnyebben megy, ha fel-feltekintünk az égre, és az ajándékvásárlás dömpingjében – vagy helyett – tudatosan szakítunk némi időt az interaktív párbeszédre. Akár úgy, hogy receptre felírt, áradó zenét hallgatunk…

Nemes szándék, s korántsem hiábavaló feladat. Meg különben is: van rá négy hetünk!