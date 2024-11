Jelenleg 17 alkalommal viszik el az ingatlanok elől a zöldhulladékot, jövőre viszont már 23-szor. Erről Szita Károly, Kaposvár polgármestere beszélt hétfőn a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. telephelyén szervezett sajtótájékoztatón. A polgármester kiemelte, azoknak a lakóknak a kérésre döntöttek így, akik rendszeresen gondozzák területeiket, metszik a fákat és nyírják a füvet.

Jelenleg 17 alkalommal viszik el az ingatlanok elől a zöldhulladékot Kaposváron. Fotó illusztráció: Kiss János

Az összegyűjtött zöldhulladékot komposztálják

Szilágyi Ádám, a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, évente csaknem 400 tonna zöldhulladékot gyűjtenek össze és szállítanak el a házaktól. Ennek majdnem kétharmada Kaposváron gyűlik össze. Ez a mennyiség 200 szemetesautó tömegével egyezik meg. Szilágyi Ádám arról is beszélt, várhatóan jövő tavasztól értékesíteni is tudják majd a zöldhulladékból készült komposztot és jut belőle a városi virágosításhoz is.