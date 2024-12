Karácsonyi prémium, pulykapénz, 13. havi fizetés és ajándékcsomag. Ezekben a kategóriákban osztják ki az év végi jutalmakat a dolgozóknak az idén is.

A juttatás összege minden munkahelyen eltérő. Egy havi bérnek megfelelő összeggel is gyarapodhat a bankszámla decemberben, de az is elképzelhető, hogy a megszokott fizetésnek a többszöröse landol a számlán. Főként a nyugati országrészben tevékenykedő cégek tehetik ezt meg, de azért Északkelet-Magyarországon is találni legalább egy olyan vállalkozást, aki rendesen megbecsüli az embereit. Egyik Borsodban élő barátom a térség legnagyobb, külföldi tulajdonban lévő cégénél dolgozik betanított munkásként, veszélyesebb (bár ez már sok helyre elmondható) munkakörben. A fizetése sem kevés, a jutalma pedig kéthavi bérnek felel meg. A 13. havit nyáron, a 14. havit decemberben kapja meg. Itt azonban még nincs vége a pénzosztásnak. Minél nyereségesebb a cég, annál többször kapnak havi prémiumot a dolgozók. Legutóbb 2019-ben fordult elő, hogy a több mint 3800 dolgozónak 18.(!) havi juttatást is kifizettek. Irigylésre méltó összeg, az biztos.

Somogyban viszont csak álmodozhat a dolgozó – főleg a nagyatádi cérnagyár munkatársai, akik örülnek, ha a havi fizetésüket megkapják időben –, hogy ennyiszer megjutalmazzák egy évben. Egy biztos; jó dolog jutalmat kapni, de ha a havi fizetések elérnék legalább a nemrégiben célként kitűzött egymillió forintos minimálbért, akkor talán nem lenne rászorulva senki a karácsonyi prémiumra. Volt, ahol 18. havi juttatást is kifizettek a dolgozóknak.